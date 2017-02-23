Инсайдер: Генерал Макмастер - правильный человек 1 23.02.2017, 7:45

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Генерал Герберт Макмастер

Фото: AFP

На этой неделе президенту США Дональду Трампу удалось приятно удивить своих критиков.

Объявленное 20 февраля решение назначить новым советником по национальной безопасности генерала Герберта Рэймонда Макмастера назвали удачным не только сторонники, но и большинство оппонентов главы Белого дома. У Макмастера, который заменит уволенного генерала Майкла Флинна, много поклонников среди специалистов по безопасности. К ним можно причислить Фрэнка Силаффо, президента центра по вопросам информационной и государственной безопасности из университета Джорджа Вашингтона. В интервью DW Силаффо, который работал в администрации США при Джордже Буше-младшем, рассказал, почему ему нравится новый член команды Трампа.

Что отличает нового советника по национальной безопасности генерал-лейтенанта Макмастера от его предшественника Майкла Флинна, уволенного на прошлой неделе?

Генерал Макмастер - солдат, но одновременно и ученый - редкая комбинация. У него большой опыт ведения боевых действий, но он и научную диссертацию защитил. Стратег, с одной стороны, а с другой - немного бунтарь: он приобрел известность тем, что ставил под сомнение общепризнанные взгляды. Но особенно важно то, что с его подачи в армии США стали заниматься исследованиями, в которых изучаются применяемые Россией гибридные методы войны, которые могут представлять угрозу для США. Так что его назначение - то, что доктор прописал: это человек, который сумеет в коллегиальной манере работать в Совете по национальной безопасности и говорить правду начальству. Поэтому я думаю, что это сильное и мудрое решение. Работа советника по нацбезопасности критически важна и для нее нужен человек с хорошей биографией и правильным настроем.

- А сумеет ли генерал поладить со Стивеном Бэнноном, влиятельным главным стратегом в команде Трампа и, как считается, главным идеологом?

- Это и правда будет лакмусовая бумажка - как Макмастер будет вести себя с Бэнноном и его окружением. Макмастеру в прошлом уже приходилось работать в сложных обстоятельствах. Он - не вашингтонский инсайдер, не политик, так что его с самого начала ждет пара испытаний. Вашингтон может быть суровым местом.

- У Стивена Бэннона и Майкла Флинна были общие взгляды: представление о том, что радикальный ислам представляет главную угрозу для США, негативное отношение к Ирану, желание сблизиться с Россией. Насколько назначение Макмастера повлияет на идеологическую компоненту в администрации Белого дома?

- Очевидно, что Макмастер изменит атмосферу ежедневных конференций в Белом доме. Сомнений у меня на этот счет нет. Я верю, что он пойдет тем же путем, что шел всегда. За что его многие уважают: даже будучи генерал-лейтенантом, он всегда выступал за то, чтобы высказывались все идеи, а выбиралась лучшая.

- Макмастер закончил военную академию в Вест-Пойнте, служил в Ираке и Афганистане, но на международном уровне не особенно известен. Вы говорите, что он своего рода бунтарь. Необычная характеристика для военного. Наверняка этот имидж возник отчасти из-за его критики американской стратегии в войне во Вьетнаме. Она изложена в книге "Нарушение долга", вышедшей в 1997 году. Какого типа мышления он придерживается и чего нам следует ожидать от него?

- В прошлом мы видели, что он любит нестандартные точки зрения: он повлиял на мышление и генерала Дэвида Петреуса, и генерала Стенли Маккристала в том, что касается ассиметричного противодействия боевикам в Афганистане и Ираке - причем не только на поле битвы, но и за его пределами. Это его идея, что надо завоевывать умы и сердца местного населения. Возьмем, например, Россию: я уверен, что генерал Макмастер будет честно оценивать российские намерения и возможности. Он сможет четко обрисовать, в каких сферах мы сможем сотрудничать с Москвой, но также призовет признать факт, что намерения России далеко не всегда чисты.

- У Макмастера репутация не только человека с нестандартным мышлением в вопросах военной стратегии, но и человека, не боящегося быть неудобным начальству. Но ведь даже на посту советника он останется действующим офицером, а значит, должен подчиняться Верховному главнокомандующему. Неужели он будет противоречить Трампу, например, когда речь зайдет о России?

- Учитывая предыдущий опыт, уверен, что будет. В прошлом он отстаивал свои взгляды, даже если это угрожало карьере. Это очень необычное качество для военного. Я знаю как минимум один случай, когда он пошел против течения в важном стратегическом вопросе, касающемся операции в Ираке. Трудно предсказывать, конечно, как именно все будет развиваться. Но когда он считал необходимым отстаивать альтернативную мейнстриму точку зрения, он это делал. Так что я думаю, что его назначение - шаг в правильном направлении.