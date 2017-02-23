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Умер актер Алексей Петренко

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  • 23.02.2017, 7:55
  • 7,318
Алексей Петренко

Более чем за 40 лет театральной карьеры Алексей Петренко создал 25 ярких образов, снялся в 77 фильмах.

В Москве на 79-м году жизни скоропостижно скончался актер Алексей Петренко. Об этом сообщил в четверг, 23 февраля, сайт Союза кинематографистов России.

"Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам", - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется причина смерти актера.

Народный артист РСФСР Алексей Петренко родился в селе Чемер, Черниговской области Украины.

Петренко начал актерскую карьеру в 1961 году в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, куда попал по распределению.

В 1964 году его пригласили в Ленинградский театр им. Ленсовета. В 1977 году он начал выступать на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, а затем и в других московских театрах.

Более чем за 40 лет театральной карьеры он создал 25 ярких образов в театрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Фильмография Петренко насчитывает 77 художественных лент. Среди них - такие фильмы, как "Двадцать дней без войны" Алексея Германа, "Агония" Элема Климова, "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" Александра Митты, " Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" Юрия Кары. Актер также играл в картинах "ТАСС уполномочен заявить", "Узник замка Иф", "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Сибирский цирюльник", "Доктор Живаго", "Похороните меня за плинтусом".

В последние годы Алексей Петренко также много выступал с различными концертными программами.


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