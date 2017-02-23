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15 уголков планеты, где хочется поставить шезлонг и остановить время

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  • 23.02.2017, 8:05
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Через неделю наступит весна — пора пробуждения и путешествий.

Кто-то мечтает о дивных водопадах, других влекут сады цветущей сакуры, а кому-то милее всего прогулки по старинным улочкам. К счастью, чудесных мест на нашей планете не перечесть.

И AdMe.ru спешит вдохновить подборкой самых романтичных мест планеты по версии National Geographic.

Венеция, Италия

Фото: NationalGeographic

Тут так легко почувствовать себя героем романтического фильма. Вдохновение витает в воздухе! По узким каналам вы устремляетесь к старинным дворцам, осматриваете уникальные музеи и Галерею Академии, проходите по мосту Вздохов. Где-то по Сан-Марко гуляют люди в карнавальных масках. И наслаждаясь чашкой кофе и изысканным десертом, вы подумаете, что не зря Венецию называют La Serenissima — «Светлейшая».

Биг-Сур, Калифорния

Фото: NationalGeographic

Великолепный район побережья Калифорнии словно создан для романтичного уединения. Хребет Санта-Лусия здесь наиболее высок. Эти места с вдохновением описывали Джек Керуак и Генри Миллер. В поездке не забудьте полюбоваться водопадом Макуэй и знаменитым мостом Биксби Крик.

Миконос, Греция

Фото: Richard Martin

Ах, Миконос! Древние храмы, скалистые холмы, стремящиеся к лазурному морю белоснежные домики, величавые лайнеры и ветряные мельницы. Эгейское море ждет всех романтиков на дивном острове, известном своей космополитичностью.

Река Мозель

Фото: Raico Bernardino Rosenberg

Река Мозель протекает по винодельческим регионам Германии, Франции и Люксембурга. Уже 20 веков тут делают знаменитое мозельское вино. Ценители вин мечтают побывать на осенних фестивалях в живописных городках Трабен-Трарбах, Бернкастель-Кус и других. А еще здесь проходит популярный веломаршрут Moselradweg.

Керала, Индия

Фото: Sarath Kuchi

В Керале есть и белоснежные пляжи у Аравийского моря, и голубые горы с лесами, и кокосы, и экзотические животные, и душистые специи. Здесь яркие индуистские храмы соседствуют с синагогами и роскошными отелями, а проводники по экотуризму и аюрведические целители помогают путешественникам найти гармонию души и тела.

Юньнань, Китай

Фото: Yu Wang

Провинция Юньнань славится чудесными пейзажами и целым калейдоскопом интересных мест. Этот уголок света наградили множеством эпитетов: «радуга этносов» (25 народностей), «биологический музей» (богатая флора и фауна), «королевство цветных металлов». Здесь есть и волшебные рисовые поля, и Источник бабочки, и Львиная гора, и Каменный лес. А красоты парка «Пруд черного дракона» будут еще долго сниться всем, кто тут побывал.

Скай, Шотландия

Фото: Moyan Brenn

На острове Скай перед путешественником открываются первозданные пейзажи. Изумрудная зелень, холмы, скалы и синие просторы, от которых захватывает дух. Достопримечательности тут тоже сказочные: замок Данвеган, плато Куиранг, Бассейны фей и Волшебный мост. Кстати, в книге о Гарри Поттере сообщается, что именно тут обитает Гебридский черный дракон.

Брюгге, Бельгия

Фото: NationalGeographic

Построенный в VII веке Брюгге не меняется. Здесь каждое здание хранит тайны былого. Говорят, что в каком бы направлении туристы ни пошли в этом городе, они везде найдут достопримечательности и красивые уголки. И не забудьте заглянуть в Музей изящных искусств и Музей шоколада.

Лазурный Берег, Франция

Фото: NationalGeographic

Средиземноморское побережье Франции на юго-востоке страны. От города Тулона до границы с Италией протянулись солнечные пляжи, чудесные дороги близ моря и уютные города. Вас очаруют набережная Променад дез Англе, Замковая гора, Опера Ниццы и множество архитектурных творений эпох Древнего Рима и Ренессанса.

Бутан, Южная Азия

Фото: Christopher Fynn

Загадочный Бутан всегда манил путешественников. Его называют «страной счастливых людей». В Гималаях теряется ощущение времени и пространства, неземные по красоте пейзажи и буддийские святыни настраивают на особый лад. Но при этом тут есть множество фешенебельных отелей, где можно отдохнуть с комфортом.

Сан-Себастьян, Испания

Фото: NationalGeographic

В Стране басков есть своя жемчужина. На Кантабрийском побережье расположился красочный город Сан-Себастьян. Помимо прекрасных пейзажей и чистого моря всех гурманов ждет тут особый бонус. Ведь говорят, что баскские повара — лучшие в Испании. Неудивительно, что в мире существует лишь два ресторана с тремя звездами Мишлен: один в Париже, а другой здесь.

Юкатан, Мексика

Фото: 200mm Photography

Среди саванн и джунглей высятся культовые сооружения древнейшей цивилизации майя. Поражает размахом строений город Чичен-Ица, где устремилась в небо пирамида Кукулькана. А после такого путешествия во времени вас удивят красотой белоснежные пляжи Карибского моря и Большая мезоамериканская коралловая полоса.

Остров Блед, Словения

Фото: Flickr

Прогулка на лодке превратится в неповторимое приключение. Посреди огромного Бледского озера есть островок, где построена часовня Успения. Все романтики спешат загадать тут сокровенное у «колокола желаний», а на одном из берегов можно увидеть Бледский замок. А еще тут приятно поплавать в чистых водах растаявшего ледника. Кстати, никто не замерзает, ведь озеро питают теплые источники.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фото: NationalGeographic

Рио-де-Жанейро — город-праздник. На берегу залива Гуанабара вас заворожат горы, синие просторы с островами и шумящий мегаполис. На горе Корковадо спешите увидеть одно из новых чудес света — статую Христа-Искупителя. Побродите по богемному району Санта-Тереза и ботаническому саду. И непременно побывайте на Самбодроме, где на репетиции карнавала никто не устоит перед ритмами бразильской самбы.

Юккасъярви, Швеция

Фото: NationalGeographic

В такой ледяной сказке каждая пара почувствует себя Каем и Гердой. Правда, Ice Hotel подойдет лишь для тем, кого не пугает температура —5—8 °С. Тут есть главный зал, ресторан и бар, часовня и номера на любой вкус. Изысканные Art Suite с ледяными скульптурами, Ice Room с ледяной мебелью и простые Snow Room. Кровати устланы оленьими шкурами, а утром в постель подают глинтвейн. Однако красота эта недолговечна. Весной ледяной отель утекает ручьями в реку Торн.


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