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Google займется перевозкой пассажиров

  • 23.02.2017, 7:50
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«Uber» скоро придется серьезно конкурировать со своим бывшим партнером.

По сообщению газеты The Wall Street Journal (перевод – «Голос Америки»), самый популярный в мире поисковик дополнит свое навигационное приложение «Waze» функцией поиска попутчиков.

В отличие от «Uber» и «Lyft», «Google» собирается убедить обычных водителей использовать навигационное приложение, чтобы подвозить людей, которые едут в том же направлении.

Новый сервис запустят в нескольких городах в США и стран Латинской Америки в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось, что «Google» успешно протестировал услугу в Сан-Франциско и Израиле.

«Сможем ли мы убедить обычного водителя время от времени подбирать попутчика по дороге на работу? Это самый сложный вопрос», - считает глава компании «Waze» Ноам Бардин.

Поездки «Waze» будут обходиться дешевле услуг, которые предоставляют «Uber» и «Lyft». Так, добраться из центра Окленда в центр Сан-Франциско будет стоить 4,5 доллара. В «UberPool» этот же маршрут обойдется в 10,57 долларов, а в «Lyft Line» – 12,40.

The Wall Street Journal сообщает, что водители также будут отличаться от водителей сервиса «Uber» и «Lyft», многие из которых работают полный рабочий день и даже больше. Пользуясь услугами «Waze», пассажиры будут платить всего лишь $0,54 за милю.

В начальный период «Waze» не планирует взимать плату с водителей, но в будущем может удерживать 15 процентов от стоимости оказанной услуги, если сервис заработает в полную силу.

В 2013-м году венчурный фонд «Google» инвестировал в сервис «Uber» 258 миллионов долларов.


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