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«Достанем из-под земли»: Коммунальщики отыскали через соцсети батюшку-неплательщика

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  • 23.02.2017, 8:23
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Иллюстрацтионное фото

Священник уехал в Россию и позабыл о полученной в наследство минской «трешке».

Нередко минчан, имеющих задолженность по оплате ЖКУ, работникам расчетно-справочных центров сложно найти: они не открывают дверь, не отвечают на телефонные звонки и письма, могут проживать по другому адресу. О любопытном случае контакта с неплательщиком через социальные сети onliner.by рассказали в РСЦ-1 Заводского района Минска.

Трехкомнатная квартира на улице Герасименко — коммуналка: общая кухня, раздельные лицевые счета. Собственник одной из комнат (площадью 15,6 кв. м) умер, и в права наследования вступил его сын, гражданин Российской Федерации.

— Он приехал, оформил необходимые документы на жилплощадь и пропал, — делится подробностями юрисконсульт РСЦ-1 Заводского района Мария Сорокина. — Коммунальные платежи на лицевой счет комнаты перестали поступать. В ней, кстати, теперь никто не зарегистрирован. Наши сотрудники неоднократно посещали квартиру, но всякий раз дверь в комнату была закрыта. В остальных двух комнатах проживает семья из четырех человек. По их словам, новый владелец здесь не появляется. По адресу его регистрации в России отправляли письма, в которых информировали об образовавшейся задолженности и необходимости ее оплаты. Но все они были возвращены. Тогда решили использовать последний шанс. Зная фамилию, имя, отчество и дату рождения разыскиваемого, ввели эти данные в популярные социальные сети и в одной из них отыскали-таки человека. Оказалось, он живет в одном из городов Ставропольского края и, судя по фотографиям, служит в церкви. Отправили ему подробное сообщение, в том числе копию жировки, объяснили, как можно произвести оплату через интернет. Это было в ноябре 2016 г., и на тот момент основной долг составлял 163,8 рубля плюс пеня в размере 92,7 рубля.

Вскоре пришел ответ с извинениями и благодарностями. Судя по нему, свалившееся наследство занимало отнюдь не первые позиции в иерархии ценностей батюшки, потому он о нем и подзабыл. Равно как и о такой мирской повинности, как внесение ЖКУ за неиспользуемое жилое помещение. В итоге владелец комнаты полностью рассчитался с задолженностью и своевременно вносит платежи каждый месяц.

— В 2016 году по нашему РСЦ это был единственный случай, когда неплательщик, с которым установили контакт через социальные сети, отнесся с пониманием к сообщению о задолженности и внес необходимые денежные средства, — говорит М. Сорокина. — К сожалению, попытки воздействовать таким способом на других должников оказались безрезультатными. Поэтому задействуем другие предусмотренные законодательством механизмы — вплоть до судебного разбирательства с возможным выселением из занимаемого жилого помещения.


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