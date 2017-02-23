Защитников Беларуси будем поздравлять 8 сентября 34 23.02.2017, 8:32

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23 февраля не является белорусским праздником.

23 февраля никак не связана с белорусской историей, с деяниями наших предков. Этот праздник установили большевики, пишет nn.by.

Ведь в этот день в 1918 году первые большевистские отряды выступили против немцев под Псковом. Причем здесь белорусы?

День белорусского воинской славы следует праздновать 8 сентября или 27 ноября.

8 сентября 1514 года 30-тысячное белорусское войско под Оршей победило 80-тысячный корпус Московского государства. Это дало Великому Княжеству Литовскому 100-летнюю передышку. За эти сто лет у белорусов появился Скорина, Сапега, Статут Великого княжества и Золотой век культуры. Собственно, тогда и были заложены многие основы нашей национальной цивилизации. И в военном смысле это была блестящая битва, продуманная отличным военачальником - князем Константином Острожским.

Вторая дата белорусский военная славы относится уже к периоду национального строительства. Но она более трагична. 8 сентября - день победы, а 27 ноября - день самопожертвования. В этот день 1920 года слуцкие повстанцы - крестьяне, гимназисты, офицеры - поднялись против большевиков, на защиту независимой, самостоятельной Белорусского Народной Республики. Они потерпели поражение, но память о их героизме осталась.

Ценя белорусских военных, мужчин вообще, их поздравляют по-прежнему 23 февраля. Этот день власти переименовали со Дня Советской армии в День защитников отечества. Но белорусы отдельная нация, и чтобы восстановить связь времен, следует перенести этот день на дату, связанную с белорусской, а не колониальной историей.

Вот что пишет о дате 23 февраля историк Анатолий Сидоревич.

«В 2008 году Вооруженные Силы Беларуси отмечали свое... 90-летие. То есть: в период от 18 до 23 февраля 1918 г., когда главнокомандующий Западного фронта Мясников дал стрекача в Смоленск, а немцы шли на Могилев и Полоцк (далее идти намерения не имели), родилась белорусская армия.

Нет, скажут, 23 февраля родилась Красная Армия.

Она остановила немцев под Псковом и Нарвой.

Все проще: никто немцев не останавливал, ведь идти на восток дальше Пскова и Нарвы они не планировали. Бывшие немецкие владения Курляндия, Лифляндия и Эстляндия оказались в составе Германии - и достаточно».