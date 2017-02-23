МИД Японии: Курилы - наши исконные территории 7 23.02.2017, 8:36

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Япония направила протест России в связи с планами разместить дивизию на Курильских островах.

Правительство Японии направило протест России в связи с планами Минобороны разместить до конца года дивизию на Курильских островах. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихидэ Сугу.

«Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению дивизии», — заявил Суга. При этом, по его словам, Токио «выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения».

В МИД Японии также уточнили, что укрепление военного присутствия России на Курильских островах «противоречит позиции Токио, которая заключается в том, что это исконные территории Японии».

Днем ранее японский посол в России Тоёхисы Кодзуки предупредил, что размещение дивизии вызовет недовольство у руководства Японии.

22 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что до конца 2017 года будет усилена оборона Курильских островов. «У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить [обустройство]», — заявил министр.

Сейчас на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия РФ.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.