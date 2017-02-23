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Рыбакам до 1 марта надо успеть с друзьями на щуку

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  • 23.02.2017, 8:41
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Через неделю этот вид рыбы запретят ловить в водоемах Беларуси.

Ловить щуку в Беларуси будет запрещено с 1 марта по 15 апреля. В Витебской области запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля.

Об этом БелТА сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

В этот период у щуки проходит нерест. "По срокам нереста среди рыб Беларуси щука опережает всех - нерестится в марте-апреле при температуре воды 4-6 градусов. Нерест начинается сразу после таяния льда и проходит у берегов на глубине 0,5-1 м, в южных районах он начинается на 10-15 дней раньше, чем в северных, в озерах начинается позже, чем в реках", - отметили специалисты.

Сроки и продолжительность нереста зависят от климатических условий и, в первую очередь, от прогрева воды. Разгар наблюдается при температуре 5-7 градусов. Щука - это своего рода регулятор. Она уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб и способствует тем самым лучшему росту ценных видов рыб и оздоровлению их популяций, добавили в Госинспекции.


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