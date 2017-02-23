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Минский художник придумал личный поезд, помогающий найти свет в конце тоннеля

  • 23.02.2017, 10:20
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Реализовать свой проект Андрей Бусел и арт-группа Hutkasmachnaa studio планируют с помощью пожертвований.

«Night Train. Домашний светильник с теплым светом и историей». Так называется проект минской арт-группы Hutkasmachnaa studio, посвященный вагону минского метро.

О том, как все начиналось, «Салiдарнасцi» рассказал автор идеи и участник арт-группы Андрей Бусел:

— У меня было несколько идей небольших доступных арт-объектов, связанных с жизнью Минска, в частности с транспортом. Это должно было быть что-то, связанное с нашим городом, отличающее его от других.

В результате выбор пал на вагон столичного метрополитена, как приятный образ, пронесенный сквозь детские годы во взрослую жизнь:

— Каждый из нас с самого детства и до взрослого возраста катался в одном и том же вагоне метро. Время меняется, а он остается все тем же.

«Личный поезд метро, помогающий найти свет в конце любого тоннеля. Хорошо вписывается в любое «депо», дает мягкий приглушенный свет, который поможет найти кровать, холодильник, бокалы для вина, или просто проснуться без лишнего стресса», - описывается проект на сайте краудфандинговой платформы «Улей».

О свете в конце тоннеля

— С одной стороны, поезд метро, как объект, связан с рутиной. С другой — есть и приятные моменты: на нем, к примеру, многие возвращаются домой после работы. Вот ты ждешь на платформе поезд, видишь свет из тоннеля — это знак того, что скоро сдвинешься с этой точки, начнешь движение. И да — нам всем нужен свет в конце тоннеля, — смеется Андрей. — Первые несколько светильников были сделаны для себя. Потом появился некоторый интерес у знакомых. Покупали в основном мои друзья за границей для себя или в подарок.

В 2015-м светильники «Метро» выставлялись на Minsk Design Week.

—Мы сделали около двадцати светильников в тестовом режиме. Потом возникла идея выпустить их массовым тиражом, чтобы наши вагончики стали доступнее.

«Лампа-ночник повторяет форму старого доброго поезда метро — хорошего примера жизнеспособного дизайна, близко знакомого каждому жителю города. Этот образ достаточно позитивен для того, чтобы приблизить его к себе и впустить в дом, квартиру, комнату, офис — куда угодно»

Выбор в пользу краудфандинговой платформы «Улей» Андрей Бусел объяснил тем, что такой способ, по его мнению, имеет много плюсов – можно производить столько, сколько действительно нужно покупателю, нет риска «работать на склад» и цена изделия становится максимально демократичной.

Светильник сделан из дерева (березовая фанера): экологичен, удобен и приятен наощупь. Освещение дают светодиодные ленты, потребляющие минимум энергии. Длина шнура со штепселем может варьироваться в зависимости от потребностей, но в среднем составляет 2 метра. Размер поезда — 500х100х80мм (из описания проекта).

— Проблема штучного производства – в том, что это долго и дорого. А при продаже через магазин — цена становилась и вовсе устрашающей. С помощью «Улья» мы попробуем найти баланс, чтобы понимать, какое количество светильников нам понадобится сделать, чтобы работа была финансово оправдана, а продукт доступен для покупателя, — подытоживает собеседник.


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