Минюст Украины: Разрешение въезда в Беларусь по документам «ДНР» и «ЛНР» — заигрывание с Россией 5 23.02.2017, 10:30

5,018

У диктатора в Беларуси сложная политическая ситуация.

Разрешение на въезд в Беларусь по документам, выданным самопровозглашенными «ЛНР» и «ДНР», является заигрыванием Минска с Москвой, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире канала «112 Украина».

— Мы понимаем, что здесь больше политики, чем права. В Беларуси сложная политическая ситуация уже не первый год, в последнее время видим заигрывание с РФ и вот результаты. С одной стороны идет заявление, где мы говорим, что это действительно самопровозглашенные республики и мы не признаем документы, но, в принципе, чтобы как-то подыграть России, оставляем за собой возможность в индивидуальном порядке регулировать возможность пересечения границы.

В Минюсте считают, что это нецивилизованно с юридической точки зрения.

— Мы понимаем, что ни одна страна мира не позволит пересекать свою границу в режиме, когда пограничник решает, какая у тебя жизненная ситуация, — заявила Севостьянова.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях «ДНР» и «ЛНР».

22 февраля Министерство внутренних дел Беларуси пояснило, что в страну могут пустить по паспорту «ДНР» или «ЛНР» «в зависимости от жизненной ситуации».