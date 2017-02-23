Под Минском спасатели сняли девочку с 65-метровой вышки 1 23.02.2017, 10:37

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11-летняя девочка возле деревни Атолино взобралась на вышку сотовой связи.

Спасатели сняли с вышки сотовой связи возле деревни Атолино 11-летнюю девочку. Она была госпитализирована с переохлаждением. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вечером 22 февраля в МЧС поступило сообщение о том, что ребенок забрался на 65-метровую вышку сотовой связи и не может самостоятельно спуститься. Прибывшие на место спасатели сняли с вышки 11-летнюю девочку. Она находилась на высоте около 45 метров.

Ребенок госпитализирован с общим переохлаждением организма.