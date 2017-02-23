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Директор Пинского УКС начислял себе премии и за два года «заработал» $13 тысяч

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  • 23.02.2017, 10:59

Директору грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Директор дочернего коммунального унитарного предприятия по капитальному строительству «УКС города Пинска» задержан за хищения в особо крупном размере, сообщил начальник Пинского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области подполковник финансовой милиции Валерий Велесницкий.

По материалам совместной проверки межрайонного КГК, финансовой милиции и межрайпрокуратуры в отношении руководителя пинский межрайонный прокурор возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»), пишет onliner.by.

Директор УКС подозревается в том, что в 2014—2016 годах, используя свои служебные полномочия, в нарушение требований контракта, коллективного договора и других положений об оплате труда и материальном стимулировании отдавал распоряжения подчиненным сотрудникам незаконно начислять и выплачивать ему премии, единовременные и стимулирующие выплаты, а также материальную помощь. В результате незаконных распоряжений он завладел принадлежащими УП денежными средствами в сумме около 25 тыс. рублей, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 108 УПК и водворен в изолятор временного содержания. Санкция статьи, которая вменяется ему в вину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


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