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Видеофакт: «Ак Барс» забил победный гол за 0,02 cекунды до сирены

  • 23.02.2017, 11:10

Казанский клуб обыграл уфимский «Салават Юлаев».

Первый матч противостояния казанской и уфимской команд завершился победой «Ак Барса» – 2:1. Любопытно, что победную шайбу они забросили на последней секунде встречи, не дав ей перейти в овертайм, пишет «Трибуна».

Уфимские нападающие стали прессинговать соперника и в итоге застряли в чужой зоне, когда игроки хозяев убежали в контратаку, которую завершил защитник Атте Охтамаа.


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