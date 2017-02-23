Видеофакт: «Ак Барс» забил победный гол за 0,02 cекунды до сирены 23.02.2017, 11:10

Казанский клуб обыграл уфимский «Салават Юлаев».

Первый матч противостояния казанской и уфимской команд завершился победой «Ак Барса» – 2:1. Любопытно, что победную шайбу они забросили на последней секунде встречи, не дав ей перейти в овертайм, пишет «Трибуна».

Уфимские нападающие стали прессинговать соперника и в итоге застряли в чужой зоне, когда игроки хозяев убежали в контратаку, которую завершил защитник Атте Охтамаа.