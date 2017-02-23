Геннадий Федынич: Протесты будут нарастать 5 23.02.2017, 11:09

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Декрет о «тунеядцах» стал последней каплей, переполнившей чашу терпения белорусов.

Налоговые органы направили гражданам 470 тысяч извещений на уплату «налога на тунеядство», но только 51,6 тысяч белорусов уплатили этот налог. Почти 420 тысяч граждан отказались платить унизительный сбор.

Накануне суд Центрального района Гомеля по иску 53-летнего Александра Семенова вынес решение о неподсудности дела районному суду. Конституционность декретов, указов и законов рассматривает Конституционный суд, который не принимает обращения граждан.

Как в сложившейся ситуации действовать «тунеядцам», несогласных с таким унизительным статусом?

На вопросы «Беларускай праўды» ответил председатель Беларуского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

-Никто не запретил гражданам подавать иски против налоговых инспекций, которые записали их в «тунеядцы». Юристы профсоюза сейчас разрабатывает другие исковые требования.

Всем известный Александр Семенов решил свои личные проблемы (накануне Гомельский горисполком освободил Семенова от уплаты налога и в течение суток трудоустроил) и отказался продолжать судебный процесс. Однако мы хотим довести начатый процесс до логического конца. Есть желающие подать в суд аналогичные иски об отмене неконституционного декрета №3. Мы хотим получить мотивировочную часть судебного решения.

—Именно профсоюз РЭП инициировал массовый поход против «декрета о тунеядстве». Чего удалось добиться за истекший месяц?

— За месяц мы подняли людей на сбор подписей против «декрета о тунеядстве» и собрали 44 тысячи подписей. Но сбор продолжается: люди не разрешили прекратить сбор подписей с 17 февраля — народ массово идет в наши офисы. Не берусь даже прогнозировать, когда закончим.

Главный итог массовых акций протеста, прошедших в Минске и областных центрах, в том, что они носили не политический характер; разные по возрасту и профессиям люди вышли протестовать против действий государства. Очевидно, что декрет №3 стал последней каплей, переполнившей чашу терпения людей; до его появления возникли серьезные проблемы, связанные с увеличением пенсионного возраста, ростом тарифов на ЖКХ, проблемы индивидуальных предпринимателей… Все накопившиеся проблемы наложились на декрет №3, который просто затмил все предыдущие решение белорусского государства в социально-экономической сфере. «Декрет о тунеядстве» затронул значительную часть населения Беларуси, именно поэтому люди вышли на улицу.

«Декрет о тунеядстве» взбудоражил народ, который сегодня продемонстрировал готовность защищать свои личные интересы. Но защищать не в одиночку, а вместе.

Записные «тунеядцы» уже получили первые отписки из администрации Лукашенко – все ответы сделаны под копирку, правда, с разными датами и адресатам: власти не видят оснований отменять декрет №3. Такой ответ людей не успокоит, а белорусскому руководству не удастся сохранить хорошую мину при плохой игре. Мне кажется, лучше приостановить действие декрета на неопределенный срок. Лучше для власти – подчеркну. Слишком много проблем накопилось во взаимоотношениях власти с народом: государство только усиливает давление на людей, совершенно не интересуясь его жизнью. А сейчас народ получает жировки с новыми ценниками. Предсказать реакцию людей на дальнейшее закручивание гаек невозможно.

Но наша задача – помочь людям самоорганизоваться с целью защиты их права.

Государство ничем не помогает населению. Представитель Брестской областной налоговой инспекции объявил, что 13 тысяч жителей Брестчины освобождены от уплаты «налога на тунеядцев». Но выясняется, что больше 12 тысяч человек работают за границей. Так вы не освободили их: принесите извинения людям, что записали в «тунеядцы»!

Беларусы – терпеливый народ, но уже не за что жить. Безработица растет, а обещанных новых рабочих мест никто в глаза не видел – экономическая ситуация ухудшается по всем направлениям. Нельзя выпустить пар обещаниями сделать зарплату в 500 долларов. Не будет 500 долларов: в регионах люди получают 150-200 рублей!

А как жить? У каждого из нас есть семья, и каждый хочет жить сегодня, а не завтра.