Джон Маккейн посетил Сирию 23.02.2017, 11:12

Джон Маккейн

Фото: AFP

Американский сенатор обсудил планы по освобождению Ракки.

Джон Маккейн посетил сирийский город Кобани, где встретился с американскими военными и представителями курдов. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как заявляет издание, во время встречи обсуждались вопросы борьбы с ИГИЛ, в частности освобождение от радикальных исламистов Ракки.

Также издание отмечает, что Маккейн стал первым представителем американских властей, кто поехал на контролируемую курдами территорию. Перед этой встречей сенатор посетил Саудовскую Аравию.