Джон Маккейн посетил Сирию
- 23.02.2017, 11:12
Американский сенатор обсудил планы по освобождению Ракки.
Джон Маккейн посетил сирийский город Кобани, где встретился с американскими военными и представителями курдов. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как заявляет издание, во время встречи обсуждались вопросы борьбы с ИГИЛ, в частности освобождение от радикальных исламистов Ракки.
Также издание отмечает, что Маккейн стал первым представителем американских властей, кто поехал на контролируемую курдами территорию. Перед этой встречей сенатор посетил Саудовскую Аравию.