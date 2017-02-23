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Джон Маккейн посетил Сирию

  • 23.02.2017, 11:12
Джон Маккейн
Фото: AFP

Американский сенатор обсудил планы по освобождению Ракки.

Джон Маккейн посетил сирийский город Кобани, где встретился с американскими военными и представителями курдов. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как заявляет издание, во время встречи обсуждались вопросы борьбы с ИГИЛ, в частности освобождение от радикальных исламистов Ракки.

Также издание отмечает, что Маккейн стал первым представителем американских властей, кто поехал на контролируемую курдами территорию. Перед этой встречей сенатор посетил Саудовскую Аравию.


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