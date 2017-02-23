Белорусская «нефтянка» оказалась на грани разорения 1 Татьяна Маненок, «Белрынок»

23.02.2017, 11:23

В прошлом году НПЗ лишились почти $3 миллиардов прибыли.

Только из-за сокращения поставок российской нефти белорусские НПЗ потеряли в 2016 году около 1,2 млрд. долларов валютной выручки. Еще 1,65 млрд. долларов заводы лишились в прошлом году из-за ухудшения ценовой конъюнктуры на экспортных рынках нефтепродуктов.

Для Минска цена газового спора с Россией стала гораздо приоритетнее тех огромных издержек, которые были принесены ему в жертву (и пока нефтегазовый торг еще не завершен, белорусские потери растут). Главной «жертвой» этого затяжного конфликта стали белорусские НПЗ.

Двойной «шок» для НПЗ

Белорусские НПЗ в 2016 году работали под давлением фактически двойного «шока». Это, прежде всего, шок негативной конъюнктуры на нефтяном рынке. В 2016 году цена нефти сложилась на уровне 41,6 долларов за баррель против 51 доллара за баррель в 2015 году, что аукнулось падением экспортных цен на нефтепродукты и валютной выручки НПЗ. Второй шоковой фактор — российский «секвестр» нефтяных поставок в Беларусь во втором полугодии 2016 года.

Все это кардинально ухудшило финансовое положение обоих НПЗ на фоне 2015 года, который был далеко не лучшим для заводов из-за продолжающегося налогового маневра в нефтяной отрасли РФ, а также снижения за год на 30% цены на нефть и стоимости нефтепродуктов. Тем не менее, в 2015 году и Мозырский НПЗ, и «Нафтан» смогли нарастить переработку нефти и нефтяного сырья на 3,2% в сравнении с 2014 годом — до 23 млн. тонн. При этом Мозырский НПЗ увеличил объем переработки до рекордных 12,29 млн. тонн с 12,225 млн. тонн в 2014 году, а «Нафтан» – до 10,71 млн. тонн с 10,3 млн. тонн в 2014 году. Это – немаловажное обстоятельство, ибо увеличение физических объемов переработки нефти и, как следствие, экспорта нефтепродуктов, помогли белорусским НПЗ смягчить финансовые потери из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефтепродуктов.

В результате валютная выручка Мозырского НПЗ от экспорта нефтепродуктов в 2015 году снизилась до 2,5 млрд. долларов против 2,8 млрд. в 2014 году, а по итогам года завод получил около 221 млн. долларов чистой прибыли. У «Нафтана» результаты оказались хуже – всего лишь 0,6 доллара прибыли на тонне переработанной нефти, то есть, около 6,5 млн. долларов за год (более скромные финансовые результаты обусловлены в том числе тем, что «Нафтану» приходиться продавать «Полимиру» и ОАО «Могилевхимволокно» сырье по корпоративным ценам, на чем в предыдущие годы завод терял около 10 млн. евро ежемесячно).

Однако о таких результатах белорусским нефтепереработчикам теперь остается только мечтать.

В 2016 году белорусские НПЗ планировали увеличить переработку нефти в сравнении с предыдущим годом на 1 млн. тонн — до 24 млн. тонн. В первом полугодии они нарастили переработку на 0,5% в сравнении с таким же периодом 2015 года — до 11,937 млн.тонн. Но во втором полугодии, когда РФ в ответ на нерешенный газовый спор надавила на нефтяной рычаг, все планы пришлось перечеркнуть.

В результате поставки российской нефти в Беларусь составили в 2016 году, по данным российского «ЦДУ ТЭК», 18,148 млн. тонн, по информации российской таможенной статистики — 18,4 млн. тонн. Согласно данным белорусской статистики, всего в 2016 году в Беларусь было поставлено 18, 157 млн. тонн нефти, в том числе 18, 112 млн. тонн – из России. Известно, что в 2016 году на Мозырский НПЗ была поставлена партия азербайджанской нефти — 84,7 тыс.тонн.

По информации концерна «Белнефтехим», белорусские НПЗ снизили переработку нефти в прошлом году на 19% — до 18,6 млн. тонн. Практически такие же данные приводит и Белстат – согласно им, белорусские НПЗ в 2016 г снизила первичную переработку нефти на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 годом — до 18,595 млн. тонн.

В результате Мозырский НПЗ в 2016 году снизил переработку нефти, по данным экспертов в нефтяной отрасли, до 9,8 млн. тонн. В свою очередь «Нафтан», который планировал переработать при благоприятных условиях в 2016 году 11,6 млн. тонн, смог переработать, согласно оценкам, около 8,7 млн. тонн.

Как следствие, в 2016 году экспорт белорусских нефтепродуктов упал на 23% по сравнению с 2015 годом – до 13,004 млн. тонн. А в стоимостном выражении он рухнул аж на 39% — до 4,034 млрд. долларов. В прошлом году средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов снизилась на 22,8% в сравнении с 2015 годом и составила 311 долларов за тонну.

Личное кураторство вице-премьера не помогло

В прошлом году, несмотря на ухудшение финансовой ситуации, Мозырский НПЗ и «Нафтан» продолжали модернизацию, которая для заводов в новых условиях является, по сути, программой их дальнейшего выживания. Ее цель — повысить глубину переработки нефти, увеличить производство светлых нефтепродуктов – бензинов и дизтоплива как наиболее ликвидной продукции, а также снизить производство мазута (на внутреннем рынке мазут сейчас не востребован, а его экспорт из-за высокой экспортной пошлины является убыточным).

Ход реализации основных инвестпроектов в рамках программы модернизации на обоих НПЗ в прошлом году курировал лично вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Однако даже такое влиятельное кураторство не помогло нефтеперерабатывающим заводам.

В частности, ранее перед «Нафтаном» была поставлена задача завершить строительство установки замедленного коксования в декабре 2016 года, а также ускорить строительство нового комплекса по первичной переработке нефти. Однако из-за падения цен на нефть, роста акцизов на нефтепродукты и вынужденного снижения объемов переработки нефти финансовая ситуация на НПЗ заметно ухудшилась, в результате чего, сроки завершения некоторых инвестпроектов на «Нафтане» перенесли на 2017-2018 годы.

Мозырский НПЗ, который ранее рассчитывал до конца 2017 года реализовать свой самый масштабный инвестпроект по вводу в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков стоимостью около 1,47 млрд. долларов, в 2016 году столкнулся с трудностями при финансировании проекта, и срок ввода в эксплуатацию объекта пришлось перенести на 2019 год.

За срыв модернизации ответил гендиректор

Срыв программы модернизации «Нафтана», а также невыполнение ряда экономических показателей стали причиной увольнения генерального директора «Нафтана» Владимира Третьякова, заявили в концерне «Белнефтехим». (Временно исполняющим обязанности гендиректора «Нафтана» назначен замгенерального директора по производству Сергей Алтухов). В частности, в 2016 году «Нафтан» не смог ввести в эксплуатацию установку производства водорода, установку АТ-8, также нарушил сроки реконструкции установки гидроочистки Л-24/7.

Между тем, руководство «Нафтана» неоднократно обращалось в концерн с предложением принять меры по оздоровлению финансового положения завода, а для этого предлагало в том числе повысить цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Кстати, председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко в интервью газете «Республика» в ноябре 2016 года также приводил убедительные аргументы в пользу такого решения.

Как было тогда заявлено, необходимость в этом назрела. Дело в том, что из-за «налогового маневра» российская нефть в 2015–2016 гг. на фоне мирового падения цен для белорусских НПЗ, напротив, подорожала. При мировых котировках 50 долларов за баррель нефти, ее цена для Беларуси увеличилась на 21 доллар за тонну. При этом цена экспортной корзины нефтепродуктов снизилась в большей степени, чем котировки на нефть. А это означает, что нефтяники больше не могут поддерживать низкий уровень цен на внутреннем рынке за счет экспортных продаж. Кроме того, с марта 2016 года увеличились акцизы на нефтепродукты, которые заводы платят в бюджет. В результате «Нафтан» потерял из-за высокого акциза только в марте-сентябре около 48 млн. долларов.

Однако аргументы нефтяников на высшем уровне не были услышаны.

Мозырский НПЗ в 2016 году также остался без гендиректора. Прежний генеральный директор Анатолий Куприянов, который на этом посту проработал 20 лет, ушел на пенсию после того, как в августе у него закончился трудовой контракт. И хотя наблюдательный совет ОАО «Мозырский НПЗ» предложил А. Куприянову его продлить, он принял другое решение. Сейчас Мозырским НПЗ руководит временно исполняющий обязанности генерального директора – замгенерального директора по экономике Сергей Крот.

Татьяна Маненок, «Белрынок»