Ученые обнаружили природный способ продления молодости 2 23.02.2017, 11:32

Эксперты провели исследования, связанные с механизмами, которые способны замедлить процесс старения.

Американскими специалистами было установлено около 25 видов генов, связанных с циркадными ритмами, активность которых повышается, когда человек начинает стареть.

По заявлениям ученых, защитные функции организма оказывают прямое действие на старение человека, пишет orthodox.od.ua.

Здоровый полноценный сон, дневное бодрствование, здоровое питание, физическая нагрузка, активная жизненная позиция помогут вам замедлить процесс старения. Ученые рекомендуют употреблять в пищу побольше кисломолочных продуктов, так как они предотвращают размножение «вредной» флоры.