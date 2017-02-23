Дмитрий Быков: Может статься, он и есть Зимбабве 23.02.2017, 11:43

Дмитрий Быков

Российский поэт высмеял намерение Путина идти на очередной президентский срок.

Дмитрий Быков написал новое стихотворение, посвященное намерениям диктатора Зимбабве Роберта Мугабе и правителя РФ Владимира Путина выдвигаться на очередные президентские сроки.

В президенты двинулся Мугабе, Зимбабвийской нации отец.Я шепчу дрожащими губами: «Молодец, Мугабе! Молодец!»

Самый старый действующий лидер, Покоривший прессу и ТВ. Каждый третий житель там не видел Никого другого во главе.

Убедив ли массы, задолбав ли, Он бессменно правит тридцать лет. Может статься, он и есть Зимбабве. Нет его – Зимбабве тоже нет.

Оппонентов топчет он, как жижу, Закаленный в классовой борьбе. Говорит: «Преемника не вижу!» (Видит он и вправду так себе.)

Возражать осмелится не всякий. Вражеский безмолвствует кагал. Если б он хотел отдать Исаакий, То уже бы точно передал.

Так-то он и крепнет год за годом, И бессильно мировое зло. Сильно повезло ему с народом. Нашему поменьше повезло.

Наш ведь тоже, Западу мешая, Всех соседей ставит на правеж. Правда, у него страна большая. Пестрая. А так-то он похож.

В смысле горизонта. В смысле роста. Так же любит ненависть и месть. Далеко ему до девяноста. Выстроит Зимбабве. Время есть.