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Дмитрий Быков: Может статься, он и есть Зимбабве

  • 23.02.2017, 11:43
Дмитрий Быков

Российский поэт высмеял намерение Путина идти на очередной президентский срок.

Дмитрий Быков написал новое стихотворение, посвященное намерениям диктатора Зимбабве Роберта Мугабе и правителя РФ Владимира Путина выдвигаться на очередные президентские сроки.

В президенты двинулся Мугабе,
Зимбабвийской нации отец.
Я шепчу дрожащими губами:
«Молодец, Мугабе! Молодец!»

Самый старый действующий лидер,
Покоривший прессу и ТВ.
Каждый третий житель там не видел
Никого другого во главе.

Убедив ли массы, задолбав ли,
Он бессменно правит тридцать лет.
Может статься, он и есть Зимбабве.
Нет его – Зимбабве тоже нет.

Оппонентов топчет он, как жижу,
Закаленный в классовой борьбе.
Говорит: «Преемника не вижу!»
(Видит он и вправду так себе.)

Возражать осмелится не всякий.
Вражеский безмолвствует кагал.
Если б он хотел отдать Исаакий,
То уже бы точно передал.

Так-то он и крепнет год за годом,
И бессильно мировое зло.
Сильно повезло ему с народом.
Нашему поменьше повезло.

Наш ведь тоже, Западу мешая,
Всех соседей ставит на правеж.
Правда, у него страна большая.
Пестрая.
А так-то он похож.

В смысле горизонта.
В смысле роста.
Так же любит ненависть и месть.
Далеко ему до девяноста.
Выстроит Зимбабве.
Время есть.


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