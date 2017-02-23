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Министр энергетики Литвы: Латвия может согласиться на бойкот БелАЭС

  • 23.02.2017, 11:59
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Жигимантас Войчюнас
Фото: DELFI

Жигимантас Вайчюнас усматривает позитивные сдвиги в позиции Латвии по вопросу возможного бойкота строящейся Островецкой АЭС.

"У нас есть политическая поддержка Латвии, мы договорились, что нужно придерживаться общей позиции по этому вопросу. Конкретно и по вопросу ограничения доступа этой электроэнергии на рынок. Мы договорились о том, что будет создана совместная группа экспертов, которая оценит технические возможности для реализации этих мер. Они должны начать работу в скорейшие сроки", - заявил в среду Жигимантас Вайчюнас в Риге после встречи с министром экономики Латвии Арвилсом Ашераденсом, пишет delfi.lt.

Он отметил, что это не означает, что Латвия согласна бойкотировать белорусскую электроэнергию, а прежде всего, хочет оценить технические и экономические последствия бойкота белорусской электроэнергии. Однако Вичюнас называет такую позицию соседей сдвигом вперед.

"Я подробно представил закон об ограничении попадания электроэнергии на наш рынок, а также соглашение парламентских партий и его содержание, и это четкий сигнал о том, что у нас есть ясная национальная позиция по этому вопросу, и это поощряет и к общей позиции в регионе. Я оцениваю это как определенный сдвиг, но какими будут конкретные решения (Латвии), увидим в будущем. Но есть сам принцип и согласие с тем, что мы как можно быстрее должны прийти к консенсусу на региональном уровне", - заверил министр. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в середине января в интервью сказал, что Латвия поддерживает позицию Литвы требовать самых высоких стандартов безопасности для БелАЭС, однако не рассматривает возможность ограничения в приеме электроэнергии из Беларуси на своем рынке.


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