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Трюк водителя-«супергероя» из Индии стал хитом сети

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  • 23.02.2017, 12:06
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Мужчина на полном ходу вышел из одной двери грузовика и вошел через другую.

Кадры, снятые в Индии, показывают, как водитель грузовика не придумал ничего лучше, как на полном ходу вылезти из машины, перелезть по ее передней части и вернуться в кабину с другой стороны, сообщает сайт 120.su.

Такой опасный трюк мужчина проделал с улыбкой, подбадриваемый своим приятелем, который снимал все происходящее на мобильный телефон.

Правда, надо отдать смельчаку должное — он хотя бы убедился, что дорога впереди пуста, прежде чем предпринимать свои безрассудные действия.

Впрочем, от этого трюк незнакомца не становится менее опасным и пугающим. По-видимому, он и сам это понимал, так как, снова оказавшись за рулем, улыбнулся в камеру с выражением облегчения на лице.


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