Гомельский «тунеядец»: Вулкан оживает неожиданно 7 23.02.2017, 12:16

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Александр Семенов

Фото: «Радыё Свабода»

Солидарность - великая сила, и белорусы удалось взять «первый окоп» в борьбе с незаконным декретом.

Гомельчанин Александр Семенов добился от горисполкома освобождения от налога на «тунеядство», фактически выиграл дело в суде, передает «Радыё Свабода».

Утром 23 февраля недавний гомельский «тунеядец», а теперь оправданный по всем статьям 52-летний житель Гомеля Александр Семенов заступил на дежурство по охране недостроенного дома в центре города. С сегодняшнего дня он трудоустроен, работает сторожем строительного треста № 14. Этот скромный и, на первый взгляд, чрезвычайно спокойный мужчина стал первым гражданином Беларуси, который через суд добился признания неправомерным требование государства на выплату «налога на тунеядство». Александр Семенов согласился ответить на вопросы журналистов.

«Все вместе взяли первый окоп»

- Суд Центрального района Гомеля 21 февраля прекратил рассмотрение вашего иска к районной налоговой инспекции, которая выcлала вам «письмо счастья». Заявлено было, что это дело не в компетенции районного суда. Конституционный суд должен разбираться, соответствует ли декрет № 3 Конституции Республики Беларусь. Конфликт якобы исчерпан - горисполком освободил вас от уплаты этого налога. С какими чувствами оставляли зал суда - победу чувствовали?

- Ощущение победы не было. Была какая-то капля радости: будто все вмести взяли первый окоп, но защита декрета, говоря военным термином, глубоко эшелонирована. Победу еще надо завоевать. После этого суда у меня давление так прыгнуло, что я толком не поблагодарил всех, кто пришел меня поддержать, кто не смог попасть в небольшой зал суда и скандировал на улице возле здания суда: «Нет - декрету № 3, Лукашенко - уходи!»

- Так поблагодарите!

- Спасибо всем добрым мужественным людям, которые поддерживали меня в суде 14-го и 21 февраля. Журналистам спасибо - я даже не ожидал, что их будет так много. Наверное, один, без поддержки, я бы скис. Солидарность - великая сила, и нам надо держаться вместе.

Основная задача не выполнена - декрет не отменена

- Меня освободили от налога, но основная задача не выполненa - декрет не отменен. Социальная напряженность в обществе будет возрастать до тех пор, пока его не отменят. Посмотрите, налоговики, выполняя декрет, разослали по стране свыше 400 тысяч писем на уплату сбора по финансированию государстве. Примерно десятая часть заплатила этот сбор. Небольшое число людей власти сами освободи от этого налога. Все остальной «вулкан» тлеет, он не погас.

Воскресный Марш в Гомеле показал, что «вулкан» оживает неожиданно, так как существует реальная безработица, безденежье, неполная занятость людей на предприятиях и в организациях. Это все составляющие социальной напряженности.

- Вы участвовали в этом марше?

- Я лично - нет. Если с моим представителем Леонидом Судаленко из профсоюза РЭП мы разговаривали на эту тему после первого заседания суда, то было известно лишь, что горисполком не разрешил этого марша. И точного решения по маршу еще не было, будет он или нет. Я занялся домашними делами и как-то не сосредоточился на нем. Честно говорю. После уже в записи посмотрел. Людей достали все эти поборы и унижении. Действительно, с дырой в кармане никто жить не хочет.

- Как родные перенесли ваши походы в инстанции и судебную тяжбу?

- Неплохо. Я хоть и недолго судился, но килограмма три веса сбросил. Без фитнеса, забегов на дистанции, без походов в ледовые дворцы. Властную систему так выстроили, что лучше спорта выматывает. Я потому и пошел жаловаться, судиться, так как действительно нет 360 рублей заплатит «тунеядский» сбор. Домашние, конечно, обрадовались, что выдалась какая-то передышка.

Несправедливость сплотила людей

Гомельский политик Владимир Кацора комментирует дело Александра Семенова.

Владимир Кацора

«Декретом № 3 государство попыталось «поставить на место» тех людей, которые от нее отдалились, потому что не видели для себя перспективы на родине. На улицу за четверть века много народу выбросили - с «Гомсельмаша», «Ратона», «Кристалла», радиозавода и много откуда еще. Они ринулись во все концы искать себе хлеб насущный, в Россию в первую очередь. Сейчас государство им говорит: «Ага, дармоеды, идите сюда, заплатите 360 рублей».

С другой стороны, считает политик, государство стремится заставить тех, кто еще работает, работать за деньги, которые оно может платить.

«Все это возмутило людей», - говорит Кацора. - «Родное государство, доведя до ручки, ничего им не предложила и еще что-то требует. Несправедливость сплотила людей, ведь у каждого «тунеядца» есть родные, родственники, которые знают, как и что происходило в экономике».