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Завтра будет до +10 градусов

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  • 23.02.2017, 12:26
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Фото: БелТА

На большей части территории Беларуси ожидаются мокрый снег и дождь.

24 февраля в Беларуси Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный 6-11 м/с, ночью по юго-западной части, утром и днем на большей части территории Беларуси возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем - плюс 1-7, по югу - до плюс 10 градусов, сообщает БелТА.


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