Бойцы тактической группы «Беларусь» провели фронтовой диктант 2 23.02.2017, 12:58

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Мероприятие было посвящено Международному дню родного языка.

Белорусские добровольцы для написания диктанта выбрали отрывок из романа Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха», передает «Белсат».

Это первый диктант на фронте. Бойцы тактической группы «Беларусь» говорят, что следят за модными трендами мирной жизни и поддерживают все национальные инициативы.

«Благодарим всех кто передает нам книги! На фронте это важно. Мы, борясь теперь за Украину, защищаем Беларусь!» - Говорят добровольцы.

И призывают всех писать и говорить на родном языке.