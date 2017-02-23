В Лондоне раздали музыкальные награды Brit Awards-2017
- 23.02.2017, 13:21
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Победителем в номинациях «Лучший исполнитель» и «Лучший альбом» стал Дэвид Боуи.
Триумфатором премии стал британский рок-музыкант Дэвид Боуи, который был награжден посмертно. Он стал лучшим в двух номинациях «Лучший исполнитель» и «Лучший альбом», сообщает ТСН.
Певицей года по версии премии стала Эмели Санде, а лучшим британским музыкальным группой – The 1975.
Победители Brit Awards-2017:
«Лучший британский исполнитель» - Дэвид Боуи
«Прорыв года» - Rag'n'bone Man
«Мировой успех» - Адель
«Лучший сингл» - Shout Out To My Ex - Little Mix
«Лучший британский альбом» по версии «Mastercard» - Blackstar - David Bowie
«Лучший международный исполнитель» - Дрейк
«Лучшая международная исполнительница» - Бейонсе
«Лучшая международная группа» - A Tribe Called Quest
«Лучшее британское видео» - History - One Direction
Справка. Brit Awards (The Brits) – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году, с 1982 года вручается ежегодно. Для исполнителей академической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае ежегодно, начиная с 2000 года.