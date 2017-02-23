В Лондоне раздали музыкальные награды Brit Awards-2017 23.02.2017, 13:21

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Ведущие Brit Awards-2017 Саймон Коуэлл и Николь Шерзингер

Фото: Reuters

Победителем в номинациях «Лучший исполнитель» и «Лучший альбом» стал Дэвид Боуи.

Триумфатором премии стал британский рок-музыкант Дэвид Боуи, который был награжден посмертно. Он стал лучшим в двух номинациях «Лучший исполнитель» и «Лучший альбом», сообщает ТСН.

Певицей года по версии премии стала Эмели Санде, а лучшим британским музыкальным группой – The 1975.

Победители Brit Awards-2017:

«Лучший британский исполнитель» - Дэвид Боуи

«Прорыв года» - Rag'n'bone Man

«Мировой успех» - Адель

«Лучший сингл» - Shout Out To My Ex - Little Mix

«Лучший британский альбом» по версии «Mastercard» - Blackstar - David Bowie

«Лучший международный исполнитель» - Дрейк

«Лучшая международная исполнительница» - Бейонсе

«Лучшая международная группа» - A Tribe Called Quest

«Лучшее британское видео» - History - One Direction

Справка. Brit Awards (The Brits) – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году, с 1982 года вручается ежегодно. Для исполнителей академической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае ежегодно, начиная с 2000 года.