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Житель Барановичей снял скандальный ролик о состоянии дорог в городе

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  • 23.02.2017, 13:06
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Мужчина ранее уже самостоятельно выполнял работу коммунальных служб: закрывал колодцы, засыпал ямы на тротуарах.

Житель Барановичей Алексей Шугаев попытался обратить внимание на состояние асфальтового покрытия после зимы, сообщает intex-press.by.

На своей страничке в facebook он написал:

«Владею стареньким автомобилем. Имею небольшой доход. Собрал денег и оплатил налог на дороги и прошел техосмотр. Я честный гражданин, я выполнил свое обязательство.

Ямы, которые появляются на дорогах, заставляют постоянно ремонтировать подвеску. Шины, которые стоят денег, постоянно подвержены повреждениям. Едешь и не знаешь, куда маневр делать. Улица Притыцкого – жесть. Брестская от Притыцкого до кольца – жесть.. Только не надо про зиму рассказывать сказки. Где качество работ? Что аномального вредит Полесскому мосту…

Город, в котором мы живем, – это наш город. Что с ним? Почему дороги небезопасны?

Ситуация печальная. Дорог местами просто нет! Там, где ямы, были латки… Притыцкого, Брестская, Куйбышева, да их не перечесть!… Мост, что с ним, вы же его делали – и один, и второй… Налоги плачу, имею право спрашивать – почему нет дорог? Материла для видео много. Видео для того, чтобы начали шевелиться, а не для рейтинга на тут.бай, как утверждает один из членов исполкома… Будем рассказывать… Это наш город, мы его жители, мы имеем право, жить в нормальном городе!»

Мужчина ранее уже самостоятельно выполнял работу коммунальных служб: закрывал колодцы, засыпал ямы на тротуарах.

Чуть позже Шугаев выложил еще один ролик:


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