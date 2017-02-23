Deutsche Welle: Как независимые писатели и журналисты стали в Беларуси «тунеядцами» 3 23.02.2017, 13:30

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Фото: DW/E.Daneyko

Согласно перечню минкульта, независимые творческие союзы не считаются творческими, а их члены подпадают под категорию «тунеядцев».

Скандал вокруг белорусских «тунеядцев» разрастается. В борьбу за исполнение декрета Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества» включилось и министерство культуры Беларуси. Оно составило перечень творческих союзов, члены которых «иждивенцами» не считаются. В этом списке среди прочих - провластные Союз писателей Беларуси и Белорусский союз журналистов. Состоящие в них «инженеры человеческих душ» освобождаются от уплаты ежегодного «налога на тунеядство». В соответствии с декретом Лукашенко эта сумма составляет сейчас около 230 евро. Для Беларуси немало, пишет Deutsche Welle.

Ну, а все остальные писатели и журналисты, таким образом, стали «тунеядцами». Статус творческих не получили независимые альтернативные объединения: Союз белорусских писателей (СБП), ПЕН-центр Беларуси и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). По мнению их руководителей, причиной дискриминации стало то, что власти считают их нелояльными.

Почему минкульт не ровно делит

На просьбу журналистов прокомментировать, по каким принципам формировался перечень творческих союзов Беларуси, в министерстве культуры РБ сообщили, что пресс-секретарь в отпуске до следующего понедельника, и порекомендовали направить письменный запрос. А глава СБП Борис Петрович рассказал, что Союз белорусских писателей направил в министерство культуры письмо с просьбой пояснить, на каком основании СПБ не включен в перечень творческих союзов, если он официально зарегистрирован минюстом именно как творческая организация.

В составе старейшего общественного объединения Беларуси - 470 человек. Среди них – лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, лауреаты писательских и журналистских премий Владимир Некляев, Сергей Законников, Владимир Орлов, Виктор Мартинович, Ольга Ипатова. Вместе с 70 творческими союзами стран Европы СБП входит в Европейский Совет писателей.

«Нас задело то, что творческих людей из нашей организации перестали считать таковыми», - говорит Борис Петрович. Но кроме обиды моральной, по СПБ нанесен еще и материальный удар. Еще в прошлом году министерство по налогам и сборам приняло к сведению, что СПБ – объединение творческое и не требовало с союза денег. А теперь те, кто в трудоспособном возрасте пишет книги, но не работает на предприятиях, попали в «тунеядцы» и должны за это платить.

Глава независимого писательского союза убежден, что действия чиновников минкульта преследуют конкретную цель. «Они считают творческим провластный союз писателей, но вычеркнули нашу организацию, объединившую критически настроенных к властям авторов», - подчеркнул глава СПБ. По его мнению, такое разделение на «своих» и «чужих» делается «исключительно из политических и идеологических соображений».

Кто определяет степень благонадежности

Глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец также убежден, что действия властей по отношению к альтерантивным объединениям носят дискриминационный характер. Так в 1996 году было запрещено использовать слово «Беларусь» в названии негосударственных общественных организаций и СМИ. «Затем государство отобрало у независимых писателей дома творчества, а мининформ национализировал несколько изданий», - рассказал Бастунец.

«Такой подход к определению «творческий-нетворческий», измеряющийся степенью лояльности, не соответствует ни конституции, ни здравому смыслу», - убежден Бастунец.

А член СБП, поэт и писатель, экс-кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев подчеркнул, что чиновники из министерства культуры «лишь ставят подписи на бумажках, которые пишут в администрации президента». По его словам, СБП сдаваться не намерен и планирует обратиться в суд, так как перечень мининформа противоречит ранее принятым нормативным актам.

В заявлении, которое опубликовал Союз белорусских писателей, говорится, что «невключение СПБ в число творческих союзов имеет политическую окраску, является позорным шагом, который вредит национальному и культурному развтию страны, провоцирует международный резонанс и негативно влияет на имидж Беларуси».