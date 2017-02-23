Психиатры рассказали, почему сняли с учета маньяка с бензопилой 13 23.02.2017, 13:37

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Фото: tut.by

В Минском городском суде продолжают рассматривать дело о нападении в ТЦ «Европа».

На суде допросили врачей, которые наблюдали Владислава Казакевича, эксперта, давшего заключение о его вменяемости, а также родителей обвиняемого, сообщает tut.by.

Первой в зале суда появилась Наталья Величко, психиатр-нарколог Минского детского психоневрологического диспансера.

— Казакевич обратился ко мне в январе 2016 года вместе с матерью. Он обязан был ежемесячно приходить на осмотр. Они проявили активное желание сняться с учета, — рассказала во время допроса Наталья Величко. — Я предоставила его на осмотр своим коллегам, его осматривал заведующий отделением, зам главного врача. Было принято решение снять его с учета. Пациент написал сам заявление, это не было голословным заявлением.

На учет в диспансер Влад Казакевич стал в 2014 году, после того как попытался покончить жизнь самоубийством. Прокурор попросил подробнее рассказать, как обвиняемого сняли с учета.

— Пациент сказал: «Нет смысла в посещении этого диспансера». Он нервничал, пытался выйти из кабинета. Его раздражали расспросы, мама его убедила остаться.

— Вы знали, с кем он проживает? — уточнил гособвинитель.

— Нет, такой вопрос вообще не стоял, мама ни словом об этом не обмолвилась.

Врач сказала, что жалоб со стороны пациента и его мамы не было, в карточке не было замечаний из школы, «сведений из РУВД о совершении правонарушений».

— Психологическое тестирование ничего не выявило, у пациента не было нарушений мышления, — заключила врач психиатр-нарколог.

В суде стали обозревать медицинскую карточку Казакевича, в которой указан диагноз «шизоидное расстройство личности». Более подробно о пациенте Наталья Величко рассказывала во время следствия. Поэтому было принято решение зачитать ее показания, данные 27 октября 2016 года.

Оказалось, в детский психоневрологический диспансер Казакевич попал после того, как лежал в Новинках, а милиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту его суицида.

— С ним общался психиатр, после беседы он поставил диагноз «умеренный депрессивный эпизод, парасуицид, шизофрения со знаком вопроса», — рассказывала в СК Наталья Величко. — У Казакевича выявили хронический стресс, он застревал на каких-то негативных моментах в отношениях. Окончательный диагноз ему был выставлен следующий: умеренный депрессивный эпизод, парасуицид, шизотипическое расстройство. На прием он приходил чаще всего с мамой, а летом 2015 года — с сестрой.

По закону, пациент, которому исполнилось 14 лет, может сняться с учета по собственному заявлению, объясняла на допросе Величко.

— Снимали его с диагнозом «умеренный депрессивный эпизод в анамнезе, тенденция формирования расстройства личности». У него не возникало проблем с адаптацией, опасности для общества не было.

Психиатр-нарколог уточнила, что Казакевича «напрягало то, что он стоял на учете в диспансере. А все вопросы, которые касались его личности, «вызывали раздражение».

Врач психиатр, заведующий отделения № 29 РНПЦ психического здоровья Андрей Третьяк сказал, что с тех пор, как Казакевич лежал в его отделении, прошло много времени, и он может что-то не помнить. Однако достаточно подробно рассказал про проблемного подростка.

— Он поступил к нам 9.10.2014 года по скорой помощи после попытки суицида. Его определили в отделение кризисных состояний, куда поступают люди с суицидальными наклонностями. У него было три попытки суицида (ранее врач в суде рассказывал про четвертую попытку — прим.), — рассказал Андрей Третьяк.

Врачам Казакевич сказал, что причиной стал конфликт с учителем, неровные отношения с мамой.

— Это человек достаточно своеобразный в поведении и в высказываниях. 3 года не смотрел телевизор, его не интересовало, что происходит вокруг. Говорил, что раньше был другим, а потом что-то произошло, и он изменился. Точную причину своего изменения не назвал. Насколько помню, его мама — человек верующий, хотела, чтобы сын тоже таким был, но он ответил: «В церковь не ходят, их сжигают».

В РНПЦ Казакевич провел 12 дней, ему давали антидепрессанты. Выписывался он в удовлетворительном состоянии, все равно был замкнутым, но успел за это время помириться с мамой.

— Он хотел продолжить учебу, бегать. Стал спокойнее. Мама приходила каждый день, мы с ней постоянно беседовали.

— При выписке вы заметили у пациента скрытые угрозы? — спросил гособвинитель.

— На тот момент он представлял угрозу для себя, мог быть повторный суицид. Для общества он не был опасен, — ответил Андрей Третьяк. — Я выставил ему диагноз «шизотипическое расстройство личности «. У Казакевича был плохой контакт с окружающими, была социальная отстраненность, он был замкнут, подозрительный, но бреда и галлюцинаций не было.

Врач Елена Малышева, знакомая с обвиняемым, а также эксперт, который делал заключение психолого-психиатрической экспертизы, по которой Казакевич признан вменяемым, давали показания в закрытом режиме.

Напомним, 8 октября 17-летний Влад Казакевич напал на посетителей ТЦ «Европа» в центре столицы. Он пришел в торговый центр с топором и бензопилой, спрятанными в чехле для гитары. В результате погибла 43-летняя женщина. Пострадали двое: 46-летняя посетительница получила два удара топором — в грудь и по плечу. Женщина выжила. Еще одна пострадавшая, уборщица центра, которая увернулась от удара, получила легкое ранение. Подростка задержали, по результатам экспертизы он признан вменяемым. Максимальное наказание, которое ему грозит, 15 лет лишения свободы.

На суде Владислав утверждал, что его привлекали терроризм, убийства. Он читал литературу про ИГИЛ, а весной-летом 2016 года у него появилась идея «устроить крупный теракт, убивать китайцев и мусульман». На вопрос: «Почему?» — он ответил: «Просто ради прикола. Ради забавы».