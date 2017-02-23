Cамые яркие моменты Лиги чемпионов
- 23.02.2017, 13:55
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Розыгрыш 1/8 самого главного клубного турнира преподнес много сюрпризов.
Тут никогда не бывает скучно, пишет «Трибуна».
1. Каспер Шмейхель сделал так, что у «Лестера» еще есть шансы на четвертьфинал
«Севилья» давила «Лестер» весь матч, периодически процент владения мячом достигал 80, но в целом чемпион АПЛ выстоял – 1:2. Одним из главных героев дня стал вратарь Каспер Шмейхель, который в первом тайме отразил пенальти и не позволил «Севилье» организовать разгром.
2. Варди прервал серию без голов
Единственный гол «Лестера» уже при счете 0:2 забил Джейми Варди. Он не забивал 748 игровых минут, то есть более двух месяцев, с декабрьской игры с «Манчестер Сити».
3. Алекс Теллес испортил все для «Порту»
Бразильский защитник Алекс Теллес получил очень глупую красную карточку, заработав 2 предупреждения за 2 минуты. Во втором случае он просто безрассудно въехал в Лихтштайнера.
В итоге «Порту» играл в меньшинстве больше часа и под конец пропустил два гола (0:2).
4. Касильяс и Буффон снова встретились
Два великих вратаря опять в деле. Команда Буффона оказалась круче.
5. Марко Пьяца забил первый гол за «Ювентус»
Победный гол в матче «Порту» – «Ювентус» забил 21-летний хорват Марко Пьяца, который переехал в Турин прошлым летом за 23 миллиона евро.
Это первый гол Пьяцы в составе «Ювентуса», он забил его через 5 минут после выхода на замену.
6. Бонуччи посадили отдельно
Леонардо Бонуччи не попал в заявку на матч из-за неприятной ситуации с Массимилиано Аллегри: он спорил с тренером во время игры с «Палермо», а потом был оштрафован руководством за некорректное поведение.
«Это правильное решение по отношению к клубу, команде и болельщикам. Дело закрыто. Лео – умный парень, он понял ситуацию. Этот момент будет полезен в будущем», – сказал Аллегри.
Но матч Бонуччи смотрел на отдельном стуле. Как наказанный школьник.