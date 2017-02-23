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Cамые яркие моменты Лиги чемпионов

  • 23.02.2017, 13:55
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Фото: Getty Images

Розыгрыш 1/8 самого главного клубного турнира преподнес много сюрпризов.

Тут никогда не бывает скучно, пишет «Трибуна».

1. Каспер Шмейхель сделал так, что у «Лестера» еще есть шансы на четвертьфинал

«Севилья» давила «Лестер» весь матч, периодически процент владения мячом достигал 80, но в целом чемпион АПЛ выстоял – 1:2. Одним из главных героев дня стал вратарь Каспер Шмейхель, который в первом тайме отразил пенальти и не позволил «Севилье» организовать разгром.

2. Варди прервал серию без голов

Единственный гол «Лестера» уже при счете 0:2 забил Джейми Варди. Он не забивал 748 игровых минут, то есть более двух месяцев, с декабрьской игры с «Манчестер Сити».

3. Алекс Теллес испортил все для «Порту»

Бразильский защитник Алекс Теллес получил очень глупую красную карточку, заработав 2 предупреждения за 2 минуты. Во втором случае он просто безрассудно въехал в Лихтштайнера.

В итоге «Порту» играл в меньшинстве больше часа и под конец пропустил два гола (0:2).

4. Касильяс и Буффон снова встретились

Два великих вратаря опять в деле. Команда Буффона оказалась круче.

5. Марко Пьяца забил первый гол за «Ювентус»

Победный гол в матче «Порту» – «Ювентус» забил 21-летний хорват Марко Пьяца, который переехал в Турин прошлым летом за 23 миллиона евро.

Это первый гол Пьяцы в составе «Ювентуса», он забил его через 5 минут после выхода на замену.

6. Бонуччи посадили отдельно

Леонардо Бонуччи не попал в заявку на матч из-за неприятной ситуации с Массимилиано Аллегри: он спорил с тренером во время игры с «Палермо», а потом был оштрафован руководством за некорректное поведение.

«Это правильное решение по отношению к клубу, команде и болельщикам. Дело закрыто. Лео – умный парень, он понял ситуацию. Этот момент будет полезен в будущем», – сказал Аллегри.

Но матч Бонуччи смотрел на отдельном стуле. Как наказанный школьник.


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