В Минск привезли частную коллекцию Матея Радзивилла 23.02.2017, 14:04

8,047

Фото: Mienskaja Tatyаna

Выставка в Национальном художественном музее работает ежедневно с 11 до 19 часов.

В Национальный художественный музей привезли крупную частную коллекцию князя Матея Радзивилла, наследника известнейшего белорусского магнатского рода Радзивиллов. Она включает 99 предметов, среди которых 30 живописных произведений, 39 — графики, 20 — предметов декоративно-прикладного искусства, передает «Еврорадио».

Выставка размещена в двух залах: в первом — коллекция князя Матея, во втором — собрание музея, в котором хранятся портреты семьи Радзивиллов, книги из библиотек магнатов, а также документы, касающиеся национализации несвижской коллекции Радзивиллов в 1939 году.

Фото: Mienskaja Tatyаna

Интересно, что некоторые портреты, представленные в Минске, сохранились в единственном экземпляре. Среди экспонатов выставки осведомленные в искусстве люди обязательно советуют обратить внимание на портрет королевы Польши Барбары Радзивилл, надгробный портрет Кароля Станислава Радзивилла, серебряную медаль XVI века авторства Бенвенуто Челлини, портрет Уршули Радзивилл, которая написала для несвижского театра 16 оперных и драматических либретто, работы знаменитых европейских мастеров Марчелло Бочарелли, Франтишка Ксаверия Лампи, гравюры Доминика Кусто, декоративные шелковые ткани конца XVIII в., уникальный слуцкий пояс с тканой меткой «SLUCK», родословная Радзивиллов.

Выставка работает ежедневно с 11 до 19 часов.

26 февраля в 18.00 в музей придет сам владелец коллекции, князь Матей Радзивилл.

В рамках выставки по субботам с 4 марта по 8 апреля можно будет посетить специальный лекторий выходного дня «Радзивиллы: судьбы, страны и роды». Начало лекций в 16.00. Вход по билетам в музей и лекционным абонементам.