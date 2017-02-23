Брессан: В Саудовской Аравии предлагали в пять раз больше, но я выбрал сборную Беларуси 23.02.2017, 14:45

Ренан Брессан

Белорусский бразилец рассказал о карьере, cемье и трудном выборе.

Новичок «Шавеша» о деньгах, «Шапекоэнсе» и чертах белорусского народа.

Белорусский бразилец пытается преодолеть очередной карьерный кризис. После удачного отрезка в «Риу Аве» полузащитник перебрался в АПОЭЛ. Увы, на Кипре проявить себя не получилось. Ренан рассчитывал явно на что-то большее, чем семь неполных матчей в чемпионате страны. Брессана не устраивала роль резервиста, и он перебрался в португальский «Шавеш». Игрок сборной Беларуси вновь стал с первых минут появляться на поле и уже отметился симпатичным голом со штрафного, пишет «Трибуна».

– Я ушел из АПОЭЛ, потому что не играл. И я, и моя семья комфортно чувствовали себя на Кипре. Мы жили в прекрасном городе, у меня были отличные отношения с партнерами по команде и директором клуба, но я практически не имел игровой практики. Перед тем, как перейти в АПОЭЛ, представители клуба говорили, что я буду футболистом основного состава. Во многом именно это обещание повлияло на мое решение.

После хорошего сезона в «Риу Аве» у меня хватало предложений. Клубы из Саудовской Аравии и Таиланда звали на очень хорошие деньги. Кроме того, мне звонили представители нескольких португальских команд, но я выбрал АПОЭЛ. Тогда киприоты боролась за выход в Лигу чемпионов и первое место в чемпионате. Уже после подписания контракта я узнал, что в клубе меня очень хотел видеть президент АПОЭЛ. Однако главный тренер команды не сильно разделял его позицию. Может быть, ему хотелось подписать другого игрока. Наверное, поэтому я не получил шанса по-настоящему проявить себя. Уверен, я не слабее парня, который играл в АПОЭЛ на моей позиции. К сожалению, я так и не провел ни одного полного матча, поэтому решил искать новый клуб. У меня нет никаких претензий к кипрской команде. Я сохранил отличные отношения со всеми работниками клуба, но мне просто хочется играть.

– Вы не пробовали решить эту проблему с главным тренером?

– У нас был предметный разговор. Томас Кристиансен сказал мне: «Я главный тренер, и мне решать, кого нужно ставить в состав, а кого нет». Это его право. Где-то понимаю позицию тренера, тем более АПОЭЛ показывает очень хороший результат. После этого разговора понял, что в ближайшее время, наверное, ничего не изменится.

– Вы правда могли перебраться из АПОЭЛ в «Шапекоэнсе»?

– Я уже договорился с президентом клуба о переезде в Бразилию на правах аренды. Срок соглашения был рассчитан на год. Все документы были оформлены, я уже начал собирать вещи, чтобы лететь в Бразилию, но в последний момент мне позвонили из «Шапекоэнсе»: «Извини, но пока мы не будем подписывать с тобой контракт». Ситуация получилась очень странной, потому что мне толком не объяснили причин отказа.

Было немного обидно, но что поделать? «Шапекоэнсе» был сильным клубом еще до трагедии, которая случилась с командой. Сейчас клуб стал еще сильнее. Мне было бы очень интересно играть за него. Хотелось помочь команде, которая оказалась в такой ситуации. Плюс «Шапекоэнсе» – клуб из моего родного штата. Признаться, меня уже немного начинает тянуть домой, все-таки уже почти десять лет я играю в Европе. Соскучился по семье, родителям, друзьям. Хотелось хотя бы год провести рядом с ними. Тем более сейчас к «Шапекоэнсе» приковано очень много внимания. Если хорошо играть в этой команде, можно получить предложение от большого бразильского клуба или команды из топ-чемпионата Европы.

– Вам было сложно найти новый клуб?

– Многие считают, что Брессан постоянно думает только о деньгах. Это совсем не так. Например, в «Шавеше» я получаю в два раза меньше чем в АПОЭЛ. Зимой два клуба из Саудовской Аравии предлагали мне зарплату в пять раз больше нынешней. Я отказался, еще успею заработать. Мне просто хочется играть в хорошем чемпионате и получать от этого удовольствие. Плюс моей жене и ребенку должно быть комфортно там, где я играю. Наверное, меня чему-то научили истории с «Аланией» и «Астаной».

Пойми, после нескольких классных сезонов в БАТЭ мне нужно было уходить в другой чемпионат. К тому моменту в Беларуси я выиграл абсолютно все, неплохо выступал в Лиге чемпионов. Появилось предложение из «Алании». Мне было интересно поработать с Валерием Газзаевым, попробовать свои силы в чемпионате России. Чего скрывать, финансовые условия тоже привлекали. Конечно, тогда совершил большую ошибку.

Знаешь, иногда задумываюсь: почему люди, сделавшие для БАТЭ даже меньше меня, сумели уехать в европейские клубы, а я нет? Посмотрите, Кривец отправился в чемпионат Франции, Симич – в турецкий «Кайсериспор», Младенович – в «Кельн».

– Но в свое время ты мог оказаться в английском или итальянском клубе.

– Это были только разговоры. Ни мне, ни БАТЭ никто не делал официального предложения. К сожалению, «Вест Хэм», «Наполи», «Кьево» – все это было лишь на уровне слухов, поэтому решил уехать в «Аланию». Там хотели создать амбициозный проект, но в итоге клуб обанкротился.

– Почему вы все-таки перебрались в «Шавеш»?

– В Португалии ты в любом случае получаешь шанс проявить себя. Некоторые люди ждут его полгода, но им обязательно предоставляется такая возможность. Плюс тренер «Шавеша» был заинтересован во мне. В АПОЭЛ же хотели все и сразу. Может, местные тренеры думали, что в команду пришел не Брессан, а Лео Месси, который должен забивать по 25 мячей за сезон? У меня практически не было времени на адаптацию, учитывая, что в АПОЭЛ я перебрался без предсезонки.

Радует, что сейчас снова все приходит в норму. Я сыграл несколько матчей за «Шавеш». Забил, дважды попал в символическую сборную тура, пусть пока играю не на привычной позиции «десятки», а на месте одного из двух опорных полузащитников. Мне очень хочется быть на виду, чтобы играть за сборную Беларуси, поэтому я и не поехал в Саудовскую Аравию. Понимаю, если бы отправился туда, то почти наверняка меня перестанут вызывать в национальную команду. Жаль, в АБФФ до сих пор не определилась с преемником Александра Хацкевича.

– Кстати, как вы отнеслись к отставке Хацкевича?

– В СМИ было много информации по поводу его ухода, но я не знаю ничего большего, поэтому сложно как-то комментировать ситуации. Наверное, только руководители АБФФ и сам Александр Николаевич знают, что случилось на самом деле.

Если говорить о Хацкевиче, то мне нравилось с ним работать. Он доверял мне. У нас сложились хорошие отношения. Когда я хорошо играл в «Риу Аве», он вызывал меня в сборную. При Хацкевиче я сыграл несколько матчей в основном составе. К сожалению, сборной не удалось показать результат, который от нас ждали болельщики. Я не знаю, какие задачи перед тренером ставили руководители федерации. Конечно, можно показывать неплохой футбол, но если не добиваешься нужной цели, начинаются перемены. Если честно, мне бы хотелось, чтобы Хацкевич продолжил работать со сборной. Мне нравился его подход к тренировкам, но такова футбольная жизнь. Сейчас нам всем остается только ждать назначения нового главного тренера.

– Недавно ваш бывший агент Валерий Исаев сказал, что после получения белорусского паспорта ты стал превращаться в «памяркоўнага белоруса». Кто в вашем понимании «памяркоўны белорус»?

– Если честно, было неприятно читать его слова. Я благодарен Валерию за все, что он для меня сделал. У нас всегда были хорошие отношения, еще год назад мы обсуждали возможность возобновления сотрудничества. В своем интервью Исаев сказал, что я попал в зону комфорта и растерял амбиции, но знает ли он, как я тренируюсь? Он в курсе, что я сбросил три килограмма, когда меня об этом попросил тренер? Точно знаю, он в курсе, что я отказал клубам из Саудовской Аравии, чтобы перейти в чемпионат Португалии. Из-за этого было очень неприятно, когда он сказал такое.

Валерий мне очень сильно помогал, но и получал за это очень хорошие деньги. Например, после моего перехода в БАТЭ и после трансферов в «Аланию», «Астану». Я ни в коем случае его не упрекаю. Человек просто выполнял свою работу, за что имел вознаграждение. Поверь, у меня нет никаких претензий к Исаеву, но, мне кажется, ему не стоило так выражаться. В принципе, ничего страшного не произошло. Я по-прежнему уважаю Валерия.

Слушай, многие говорят, что именно Исаев в свое время убедил меня перейти в «Аланию», а потом перебраться в «Астану», но это не так. Тогда мы вместе решили, что так будет лучше, хотя до переезда в Казахстан у меня на руках было предложение от АПОЭЛ. Буду говорить откровенно, поехали в Казахстан за деньгами. И я, и Исаев хотели заработать, потому что мы потеряли большие деньги в «Алании». Во Владикавказе я полгода не получал зарплату. Ни копейки. Конечно, если бы у меня были нынешние мозги, ни за что не поехал бы в «Астану», но, повторюсь, Исаев не виноват в том, что я сделал такой выбор.

– Ваш аккаунт в Instagram переполнен фотографиями сына…

– Знаешь, я забивал на Олимпиаде, в матчах Лиги чемпионов, но эмоции от этих голов не сравнимы с ощущением, что ты стал отцом. Малыш мотивирует меня и заставляет думать о будущем. Сейчас больше думаю о сыне, чем о себе. Сейчас сын вместе с женой в Бразилии, потому что в Шавеше зимой достаточно прохладно. Плюс мои родители хотели увидеть внука, потому что последние полгода мы провели на Кипре. Решили, что до лета жене с ребенком лучше побыть в Бразилии. Может быть, в каких-то моментах это хорошо, потому что у меня появилось больше времени для восстановления. Правда, сейчас чувствуется, что мне не хватает семьи, уже начинаю скучать по родным.

– Какой вы отец?

– Заботливый. Делаю так, чтобы мой сын ни в чем не нуждался. Езжу по магазинам за одеждой и другими штуками. Покупка вещей – это мои обязанности. Жена даже не влезает в это. Зато она следит за сыном по ночам. Она понимает, что утром у меня тренировка, на которой мне нужно быть в нормальном состоянии. Если сын начинает капризничать ночью, она идет его успокаивать, но после тренировки малышом занимаюсь я. В это время жена идет отдыхать, а я играю с ребенком, ведь Мариана тоже должна иметь возможность отдохнуть. Иногда мне приходится менять сыну подгузники, но у меня с этим иногда возникали проблемы.