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В барановичскую налоговую стали впускать только по паспорту

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  • 23.02.2017, 14:50
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На двери инспекции повесили объявление: вход в здание ИМНС по документам, удостоверяющим личность.

У горожан, которые пришли к налоговому инспектору на прием, охранник при входе проверяет документы, записывает данные в журнал посетителей и просматривает, что жители города проносят в объемных сумках.

Как сообщила intex-press.by первый заместитель начальника инспекции МНС по городу Барановичи Людмила Бабей, это распоряжение Министерства по налогам и сборам. По ее словам, документы проверяют сотрудники подразделений Департамента охраны, налоговые инспекторы к этому никакого отношения не имеют. В пресс-службе Министерства по налогам и сборам рассказали, что распоряжение, о котором идет речь, вступило в силу еще в январе 2016 года.

Это общее правило посещения любого государственного учреждения. В Министерство образования и Министерство по налогам и сборам тоже просто так, без паспорта, вы не зайдете. Когда заходите в госучреждение, показываете паспорт, вы записываетесь в журнале и идете в нужный кабинет. К тому же просто так в налоговую инспекцию никто не ходит. Человек приходит совершать административную процедуру, а без документов, удостоверяющих личность, он не сможет совершить ни одного действия в налоговой инспекции. Даже если допустить, что белорус пришел в госучреждение без паспорта, вероятнее всего, его туда пустят, — отметил начальник отдела информационно-разъяснительной работы Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут.

Объявления о том, что вход в учреждение проводится по документам, удостоверяющих личность, висят также на дверях Барановичского горисполкома и райисполкома.

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в Марше рассерженных белорусов приняли участие несколько тысяч человек. Акция стала самой массовой после «выборов» 2010 года.


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