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Литва хочет подключить Меркель к кампании против БелАЭС

  • 23.02.2017, 15:09
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Отношения Беларуси и ЕС должны рассматриваться через призму Островца.

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине намерен обсудить синхронизацию электросетей Балтийских стран с Западной Европой, а также безопасность Белорусской атомной станции (БАЭС) в Островце, сообщает «Интерфакс».

Как заявил агентству BNS литовский премьер, Германия может повысить важность проблемы БАЭС в повестке работы Евросоюза. Он также считает, что Берлин может повлиять на Польшу с тем, чтобы она способствовала стремлению Балтийских стран отключиться от российского кольца линий электропередачи.

«Германия сейчас является одним из лидеров в европейском сообществе, особенно после Brexit центр лидерства сконцентрируется здесь. Это не проблема одних лишь Литвы и Беларуси. Зная о возможностях и влиянии Германии в Еврокомиссии, Европарламенте, это не только моральная поддержка. И четкий сигнал о том, что мы должны решать вопросы экономических и политических отношений между государствами ЕС и Беларусью через призму Островца, а это было бы совсем иной точкой опоры», - сказал он.

По его словам, эту проблему следует вынести на региональный уровень, чтобы она не оставалось проблемой одной лишь Литвы. Сквярнялис утверждает, что в этом контексте очень важная и синхронизация ЛЭП стран Балтии с Западной Европой.

«До тех пор, пока мы находимся в сети синхронизации Востока или России, эта электроэнергия будет поступать к нам через кого угодно, и откуда угодно. Если мы хотим говорить о реальном бойкоте электроэнергии с небезопасных станций третьих стран, мы должны решить вопрос синхронизации. Тогда мы сможем контролировать и наблюдать, откуда на рынок Балтийских стран или Европы попадает электроэнергия», - добавил премьер.

Он признал, что для реализации синхронизации с Западом нужны и политические решения польской стороны.

«Германия могла бы поддержать этот проект. Польша в качестве аргумента предоставляет информацию об обновлении инфраструктуры на немецкой стороне. Я считаю, что этот проект, который получил помощь Еврокомиссии, должен быть реализован. Непринятие решение по синхронизации тормозит проект. Сейчас мы говорим о 2025 годе. Если рассматривать альтернативу через Таллин или Хельсинки, то это еще пять лет», - сказал Сквярнялис.

Он также намерен выразить озабоченность по поводу планов расширения газопровода Nord Stream, соединяющего по Балтийскому морю Германию и Россию, который, по мнению критиков, нанесет вред Украине как стране транзита и повысит зависимость Европы от российского газа.

«Этот вопрос будет поднят в том ключе, что проект является избыточным и не выгодным для ЕС. Говоря о солидарности, мы должны следовать не только за экономическими интересами одной страны, но не забывать и о всем сообществе, что часто энергетические вопросы используются для продвижения геополитических интересов», - сказал Сквярнялис.

Ожидается, что в четверг лидеры ФРГ и Литвы обсудят вопросы безопасности, миграции, повестку работы ЕС. Это четвертый зарубежный визит литовского премьера, приступившего к работе в декабре.

В ходе двухсторонней встречи глав правительств также планируется обсудить Россию, а также будущее Евросоюза, где усиливается беспокойство по поводу его единства в связи с решением британцев выйти из блока, опасностью исламских экстремистов, неуверенностью в курсе внешней политики США.


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