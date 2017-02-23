В Минске выпустили открытки с портретами королей Речи Посполитой и великих князей Литовских 1 23.02.2017, 15:20

В основу положены портреты из музеев Львова и Национального художественного музея Беларуси.

В минском издательстве «ФУАинформ» изданы плакаты с портретами глав ВКЛ, Речи Посполитой и БССР, а также датами их жизни и нахождения у власти, пишет nn.by.

Кроме этого, в свет вышел набор открыток «Уладары Рэчы Паспалітай» [«Властители Речи Посполитой»]. В нем собраны портреты из собраний Национального художественного музея Республики Беларусь, Львовского исторического музея, Львовской национальной галереи искусств. Открытки содержат краткую информацию о жизни политика и его деятельности.