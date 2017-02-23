Помощник Манафорта рассказал о плане возвращения Януковича в Украину 23.02.2017, 15:31

Виктор Янукович

Документ носит название «Мариупольский план».

Константин Килимник, помощник политтехнолога Пола Манафорта, разработал план возвращения Виктора Януковича из России на Украину. Документ под названием «Мариупольский план» предусматривает возвращение Януковича в качестве «регионального лидера Донецкой и Луганской областей» Украины, с возможным привлечением «нынешних лидеров сепаратистов».

22 февраля в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Кристофером Миллером Килимник также рассказал, что в 2016 году, во время предвыборной кампании в США, он «информировал Манафорта о ситуации в Украине каждые несколько месяцев». По словам Килимника, последний раз он разговаривал с Манафортом «несколько недель назад». Константин Килимник утверждает, что Манафорт «не был связан» с разработкой «Мариупольского плана». При этом он допустил, что Манафорт может вернуться в Украину, где он последний раз был в 2015 году, в случае «появления серьезного проекта, который мог бы принести мир в эту страну».

С 2005 года Пол Манафорт работал в Украине консультантом олигарха Рината Ахметова, а затем политтехнологом в предвыборном штабе Виктора Януковича на президентских выборах 2009 года. В этот же период Килимник сначала был переводчиком Манафорта, а затем стал одним из его ближайших помощников, фактически возглавив киевский офис политтехнолога. Как сообщало издание Financial Times, Манафорт взял Килимника в свою команду из-за блестящего знания английского языка. Килимник, по данным FT, родился в 1970 году и в числе прочего прошел обучение московском Институте военных переводчиков, который в советские времена курировался КГБ и ГРУ. В интервью «Радио Свобода» Килимник отверг какую-либо связь с российской разведкой или другими спецслужбами.

Пол Манафорт ушел в отставку с должности главы избирательного штаба Дональда Трампа 19 августа. Четырьмя днями ранее Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что ведомство располагает списками людей, получавших деньги из кассы украинской «Партии Регионов» с 2007 по 2012 год. В их числе, по словам Сытника, был и Манафорт, который получил от партии Януковича в виде «конфиденциальных выплат наличными» почти 13 миллионов долларов. Сам 67-летний политтехнолог и лоббист отрицает это.