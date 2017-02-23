В Бобруйске упал самолет МиГ-29

В Бобруйске упал самолет МиГ-2914
- 23.02.2017, 15:59
У военного самолета во время разгона произошло возгорание двигателя.
Днем 23 февраля в Бобруйске упал самолет МиГ.
Об этом tut.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«При выполнении плановых полетов во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что инцидент не повлек за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов.
«Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома», — подчеркнули в Минобороны. Причины возгорания расследуются.
Пилот был вынужден катапультироваться. Самолет упал в районе аэродрома.