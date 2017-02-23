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В Бобруйске упал самолет МиГ-29

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  • 23.02.2017, 15:59

У военного самолета во время разгона произошло возгорание двигателя.

Днем 23 февраля в Бобруйске упал самолет МиГ.

Об этом tut.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«При выполнении плановых полетов во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что инцидент не повлек за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов.

«Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома», — подчеркнули в Минобороны. Причины возгорания расследуются.

Пилот был вынужден катапультироваться. Самолет упал в районе аэродрома.


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