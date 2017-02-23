Юрий Чиж покинул пост гендиректора «Трайпл» 23.02.2017, 16:12

Юрий Чиж

Бизнесмен руководил основанным им предприятием около 25 лет.

Белорусский бизнесмен Юрий Чиж покинул пост генерального директора ООО «Трайпл». Вместо него компанией теперь руководит старший сын Сергей Чиж, сообщает tut.by со ссылкой на naviny.by.

Как выяснили журналисты, 31-е января было последним рабочим днем Юрия Чижа в должности генерального директора «Трайпла». Бизнесмен руководил основанным им предприятием около 25 лет. С 1 февраля компанию возглавил Сергей Чиж, который фактически руководил «Трайплом» после задержания отца.

«Я далеко никуда не уходил. Я остался в компании. У нас произошли структурные изменения. Небольшая рокировка. Я возглавляю теперь наблюдательный совет», — рассказал Юрий Чиж.

Вместе с тем, как пояснили в администрации «Трайпла», формально Юрий Чиж пока не утвержден на должность председателя наблюдательного совета.

«Пока он в должности заместителя генерального директора компании „Трайпл“. Когда проведем отчетно-выборное собрание и точно утвердим, тогда он станет председателем наблюдательного совета. На бумаге это еще не подписано, но это будет обязательно», — рассказали в компании.

В то же время Юрий Чиж остается основным владельцем «Трайпла». В уставном фонде компании ему принадлежит 66,5%. Еще по 16,75% принадлежит заслуженному мастеру спорта СССР, президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили и российскому предпринимателю и меценату Иосифу Аксентьеву (Анзори Кикалишвили).

Они получили доли в «Трайпле» в августе 2015 года в обмен на долги Казбека Япринцева от его отца Владимира Япринцева. До этого Япринцеву-старшему принадлежало 33,5% в уставном фонде «Трайпла».

Спустя три месяца после суда Владимир Япринцев заявил, что не будет возвращать свою долю в «Трайпле». Он разорвал отношения с Юрием Чижом и не считает его другом.

Компания «Трайпл» была основана в 1992 году. Первоначально основным видом деятельности компании являлась оптовая торговля промышленными и продовольственными товарами. Сейчас это многопрофильный бизнес.

Структурными подразделениями «Трайпла» являются горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск», сельскохозяйственный комплекс «Трайпл-Агро» в Логойском районе, ледовая арена в городе Береза Брестской области, велнес-клуб EVO и ресторан La Crête d’Or в Минске. Компания также является застройщиком жилого комплекса «У Троицкого».

Кроме того, ООО «Трайпл» имеет доли в уставных фондах нескольких компаний: СООО «Трайпл-Декор», СООО «АкваТрайпл», ЗАО «ФК Динамо-Минск».

В группу компаний также входят ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий» и СЗАО «КварцМелПром», сеть гипермаркетов ProStore (ЗАО «Простор-Трейд») и СООО «ТрайплФарм».