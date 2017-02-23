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Веселый лыжник из Венесуэлы произвел фурор на чемпионате мира в Лахти

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  • 23.02.2017, 16:05
Фото: EPA/PETER KLAUNZER

Адриан Солано постоянно падал, ломал палки, а к трети дистанции уступал уже около получаса.

Венесуэльский лыжник Адриан Солано стал главным героем старта чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, сообщает obozrevatel.com.

Сначала его не хотели пропускать через границу, так как с собой у Солано было всего 20 евро. К тому же национальность лыжника вызвала лишь улыбки финских таможенников. Тем не менее его все-таки пустили на чемпионат.

Венесуэлец принял участие в квалификационном заезде на дистанции 10 километров, продемонстрировав очень своеобразный стиль лыжного бега и опоздав на старт. Солано постоянно падал, ломал палки, а к трети дистанции уступал уже около получаса, вскоре сойдя с дистанции под овации зрителей.


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