Во Львове произошла массовая драка с участием белорусов 47 23.02.2017, 16:46

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Стычка началась после словесного конфликта.

Ночью 23 февраля в полицию Львова поступил звонок о массовой драке у отеля «Львов» на проспекте Черновола. Оказалось, что в ней принимали участие около десятка человек — местные жители и граждане Беларуси. По информации полиции Львовской области Украины, стычка началась после словесного конфликта.

Звонок о драке поступил примерно в час ночи. Позже в отношении одного из участников, 31-летнего жителя Львова, за агрессивное поведение и нецензурные выражения в адрес полиции был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

Через три часа после событий медики сообщили, что к ним обратились трое белорусов с легкими телесными повреждениями. После оказания помощи их отпустили.

«Один из пострадавших написал в полицию заявление, по которому было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование, — рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Из-за чего именно произошел конфликт, доподлинно не известно. Как сообщает телеканал ТСН со ссылкой на запись активиста и депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича в Faceebook, гости города были в подпитии, «кричали и вели себя по-хамски». А на замечание в свой адрес ответили, что не понимают украинский язык — так завязался спор и драка. В Сети также появлялась информация, что якобы со второй стороны в драке участвовали националисты, в частности — из «Правого сектора». Сама партия это опровергла.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!