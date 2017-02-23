закрыть
23 февраля 2017, четверг, 20:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Во Львове произошла массовая драка с участием белорусов

47
  • 23.02.2017, 16:46
  • 2,398

Стычка началась после словесного конфликта.

Ночью 23 февраля в полицию Львова поступил звонок о массовой драке у отеля «Львов» на проспекте Черновола. Оказалось, что в ней принимали участие около десятка человек — местные жители и граждане Беларуси. По информации полиции Львовской области Украины, стычка началась после словесного конфликта.

Звонок о драке поступил примерно в час ночи. Позже в отношении одного из участников, 31-летнего жителя Львова, за агрессивное поведение и нецензурные выражения в адрес полиции был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

Через три часа после событий медики сообщили, что к ним обратились трое белорусов с легкими телесными повреждениями. После оказания помощи их отпустили.

«Один из пострадавших написал в полицию заявление, по которому было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование, — рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Из-за чего именно произошел конфликт, доподлинно не известно. Как сообщает телеканал ТСН со ссылкой на запись активиста и депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича в Faceebook, гости города были в подпитии, «кричали и вели себя по-хамски». А на замечание в свой адрес ответили, что не понимают украинский язык — так завязался спор и драка. В Сети также появлялась информация, что якобы со второй стороны в драке участвовали националисты, в частности — из «Правого сектора». Сама партия это опровергла.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию