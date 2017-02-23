закрыть
23 февраля 2017, четверг, 20:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Крэйг Вудкрофт: Наша цель сегодня – выйти на лед и победить

  • 23.02.2017, 16:54
  • 2,527
Крэйг Вудкрофт
Фото: pressball.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от второго матча Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Мы уверены в себе и в своих силах. Нас совсем не устроил результат предыдущего матча. Конечно, многое в прошлом матче решили мелочи, которые не зависят от нас, клюшки иногда имеют свойство ломаться.

Наша цель сегодня – выйти на лед и победить, сравнять счет в серии. Мы максимально сфокусированы на этом. Игроки знают о моментах, в которых нам необходимо прибавить, и мы сделаем это сегодня», – цитирует Крэйга Вудкрофта официальный сайт клуба.


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию