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В РФ впервые показали фильм о Немцове «Слишком свободный человек»

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  • 23.02.2017, 17:12
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Борис Немцов
ФОТО: АЛЕКСАНДРА КРАСНОВА/ТАСС

Премьера фильма прошла при полном зале.

Премьера фильма «Слишком свободный человек», посвященного Борису Немцову, прошла в Нижнем Новгороде 23 февраля.

Об этом говорится в пресс-релизе Центра Документального Кино, поступившем в «Газету.Ru».

По слова режиссера фильма Вера Кричевская, на премьере «не все пришедшие смогли найти даже стоячие места» .

Спецпоказы пройдут в Ярославле, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Екатеринбурге. 27 февраля, в годовщину убийства политика, показ фильма состоится в московском кинотеатре «Пионер».

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.


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