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«Я собираю копеечку к копеечке, а у меня просят 360 рублей»

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  • 23.02.2017, 17:05
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Фото: kp.by

Стали известны подробности о еще одном «тунеядце», который намерен судиться с налоговой.

- Я считаю несправедливым, что меня причислили к «социальным иждивенцам». Я уплачиваю различные налоги - плачу госпошлину на допуск автомобиля к участию в дорожном движении, земельный налог. Участвую в финансировании государственных расходов, - говорит житель Каменецкого района Сергей Сиводедов. - И буду защищать свои права и точку зрения.

Молодой человек по примеру гомельчанина Александра Семенова намерен судиться с властями из-за абсурдного декрета №3. «Письмо счастья» из налоговой инспекции он получил в середине декабря, пишет kp.by.

- У меня есть участок земли, и я продаю на рынке то, что выращиваю на нем: рассаду - помидоры, перец, капусту - и плоды, те же помидоры. С этого имею доход, и он не облагается налогом согласно Налоговому кодексу, - объясняет Сергей Сиводедов.

Фермер живет в деревне и вместе с родителями ведет хозяйство. Зарабатывать на земле 29-летнему Сергею Сиводедову удается уже семь лет.

- Выручка, которую я получаю от продажи, идет на семена на следующий год, на землю, автомобильные расходы и так далее. Все копеечка к копеечке. А тут у меня просят еще 360 рублей непонятно за что! - возмущается мужчина.

Прежде чем обратиться в суд, Сергей пытался оспорить в налоговой включение его в список «социальных иждивенцев». Сначала в районной, потом в областной. Из этого ничего не вышло, поэтому решил подавать на Каменецкую районную налоговую инспекцию в суд. На прием граждан в исполкоме фермер не ходил, потому что посчитал, что это не имеет смысла:

- Я не могу сказать, что нахожусь в тяжелой жизненной ситуации. Меня все устраивает, потому что я самозанятый человек. Но то, что мне прислали извещение на оплату сбора, - это несправедливо, - считает молодой человек.

Дата судебного заседания пока не назначена. Помочь отстоять свою позицию в суде Сергей попросил правозащитника из независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Владимира Малея.

- Большинство моих знакомых и родных меня поддерживают, остальные говорят, что это пустое дело. Я, конечно, надеюсь, что суд станет на мою сторону, - заключает Сергей Сиводедов.


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