Время взять свою судьбу в свои руки 38 23.02.2017, 17:08

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Фото: Andrei Bortnikau/bortnikau.livejournal.com

БНК призывает белорусов 25 марта сказать «Баста!» грабежу народа.

Белорусский национальный конгресс обратился к белорусскому народу:

- По городам страны прокатилась волна протестов против декрета о "тунеядцах".

Весь мир увидел, что Беларусь жаждет перемен. Люди устали от полунищенского существования, от лживой, хамской, коррумпированной власти.

Нормальная жизнь не даётся сама собой. Её нужно добывать в борьбе. Нужно заставить власть отменить антинародные указы и декреты, отучить её лазить по нашим карманам. Нужно вернуть народу право и возможность выбирать и менять руководство страны.

Эти требования к власти принял 17 февраля в Минске народный сход. Требования поддержали народные сходы в регионах. Однако власть не хочет прислушаться к голосу народа. Чтобы власть нас услышала, мы должны подать голос ещё раз, собравшись в таком количестве, чтобы власть поняла: или она исполнит волю народа, или ей придётся плохо.

25 марта - праздник белорусов: День Воли. Хороший день, чтобы собраться десятками тысяч в центре столицы нашей страны и мощно заявить волю народа: "Баста!"

Баста! - издевательскому декрету о "тунеядцах".

Баста! - грабежу народа.

Баста! - циничному спектаклю вместо истинных выборов.

Граждане! Белорусы! Время взять свою судьбу в собственные руки! Выйдем 25 марта на улицы Минска и покажем, что народ, а не чиновники, укравшие власть,- хозяин своей земли.

Ждём вас 25 марта в Минске людей из всех уголков Беларуси. В следующие дни мы приедем в ваши города, чтобы народное "Баста!" звучало по всей стране.

Нам нужна ваша помощь в подготовке ко Дню нашей Воли. Расскажите об этом дне своим друзьям и знакомым, приходите сами и приводите их с собой.

Нам понадобятся деньги на листовки, звукоусиливающую технику, на проезд людей из регионов, помощь оштрафованным. Мы организуем сбор необходимых средств и обратимся к вам за поддержкой.

Мы призываем наиболее активных людей присоединяться к нашим рядам, чтобы вместе работать ради достойного будущего нашей страны.

Время объединяться. Время собирать силы.

Власть - народу!