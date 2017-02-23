Доходы не позволяют белорусам питаться, как в Голландии и Литве 14 23.02.2017, 17:30

9,111

Почему в белорусских магазинах такой небогатый выбор овощей и зелени.

«Если вы встанете в магазине возле прилавка с овощами и зеленью и спросите, где „корн-салат“, вас попросят перестать ругаться», — объясняет tut.by Алексей Крапивка, руководитель фермерского хозяйства «АгроЛига», зачастую небогатый ассортимент белорусских овощных отделов по сравнению с магазинами на Западе. Удивительно другое: стоит съездить в тот же Вильнюс или Киев — и вы увидите на прилавках буйство зелени, салатов и овощей. Почему полки белорусских магазинов не завалены цикорным салатом, латуком, спаржей и свежим шпинатом?

«В какую упаковку салат ни засунь, если у человека нет мысли его купить, не возьмет»

По мнению некоторых представителей торговой отрасли, в овощных отделах белорусских магазинов не такой большой выбор, как в магазинах на Западе, потому что белорусский потребитель к этому не готов. Во-первых, нет привычки часто есть зеленые салаты, во-вторых, белорусам не все по карману.

— Мы были в Украине в сети магазинов «Сильпо», «Караван». Да и в той же Maxima в Вильнюсе — широкий ассортимент зелени, салатов. Все потому, что есть культура потребления. У нас она еще слабенькая, и зелени мы едим не так много, как в близлежащих европейских странах, — говорит Леонид Гостевский, заместитель начальника отдела закупок сети магазинов «Виталюр».

По его оценкам, в магазинах их сети из зелени и овощей наибольшей популярностью у покупателей пользуются огурцы, помидоры, картофель, лук, укроп и петрушка, хорошо разбирают салаты в горшочках. Тот же базилик, шпинат, розмарин, руккола — не так популярны. Возвраты по более редким для Беларуси видам зелени и салатов нередко превышают продажи. Такой же топ народных предпочтений (правда, включив в него перец) озвучили в сети магазинов «Радзивилловский». В сети «Корона» сказали, что «не выкладывают то, что не продается».

Алексей Крапивка рассказывает, что в Беларуси можно вырастить какой угодно салат или зелень, но будет ли это продаваться?

— Не продается. В какую упаковку ты ни засунь, если человек не знает, куда добавить базилик (водку с ним пить или порезать его и на бисквит положить), то зачем он будет брать? Я эту тему уже проходил, — рассказывает он. В итоге культуру потребления зелени фермеру приходится поднимать за свой счет.

По его словам, магазины работают чуть ли не со 100% возвратом по зелени и, например, из десяти пакетов мяты возвращают восемь.

— Что это за бизнес? — задается вопросом Алексей. — Салат лолло росса, салат лолло бионда, корн-салат вырастить легко. Вопрос: продашь ты его или нет? Та же лолло росса — сегодня неходовая позиция. Хотя вроде как зеленые салаты в горшочках хорошо продаются.

«Доход населения не позволяет питаться, как в Голландии и Литве»

Еще одна причина, по которой в овощных отделах магазинов чаще всего не такой широкий ассортимент, как на Западе, — цена товара и невысокий доход белорусов.

— Если цены на лук, петрушку, укроп, салаты в горшочках народ не пугают, то, например, болгарские перцы стоят дороже десяти рублей. Доход населения не позволяет питаться, как в Голландии и Литве, — говорит Леонид Гостевский.

А так выглядели полки овощного отдела в магазине Waitrose в Лондоне 14 февраля 2017 года. Прилавки заполнены спаржей, которая в Беларуси стоит больше 40 рублей за кило.

Наталья Цемборевич, заведующая лабораторией изучения статуса питания населения Республиканского научно-практического центра гигиены, также уверена, что цены в магазинах на овощи, салаты и зелень, особенно зимой, не всегда доступны среднестатистическому потребителю.

— Это не красная икра — цены не запредельные, но белорус не рассматривает зеленый салат как основной продукт питания. Это все очень хорошо и приятно, но если белокочанная капуста дешевле, чем свежий салат, то белорусы предпочтут привычный и более доступный по цене продукт, — говорит она.

Для сравнения: например, в интернет-магазине «Евроопт» сегодня, 23 февраля, 1 кг белокочанной капусты стоит 39 копеек за килограмм, а 350 граммов салата-латука — 5 рублей 29 копеек, 1 кг салата «Айсберг» — 7 рублей 49 копеек (Польша) и 10 рублей 95 копеек (Испания), 1 кг спаржи — 44 рубля 99 копеек, один салат «Афицион» в горшочке — 89 копеек, 80 граммов салатной смеси «Роберто» — 2 рубля 99 копеек, 80 г рукколы — 3 рубля 1 копейку, 80 граммов шпината — 2 рубля 99 копеек, 30 граммов розмарина — 1 рубль 87 копеек, 1 кг стеблевого сельдерея — 5 рублей 19 копеек.

Плохие погодные условия в Европе и неурожай также отражаются на ценах и поставках овощей в Беларусь.

— Пару недель назад были сложности с поставками импортных томатов, перцев и баклажанов. Сейчас все наладилось. Но, например, из-за неурожая цены на перцы были выше, чем обычно. Теперь снижаются, — говорит Леонид Гостевский.

В магазинах премиум-класса ассортимент салатов и зелени шире

Руководитель одной из компаний - импортеров овощей и фруктов, которая работает с магазинами шаговой доступности и сетями, заметил, что, несмотря на экономический фактор и отсутствие у белорусов повальной культуры потребления зелени, некоторые магазины стараются обеспечить широкий ассортимент. Как правило, это магазины, ориентированные на покупателя с доходом выше среднего.

— В этих магазинах есть и спаржа, и корн-салат, и латук, — говорит он. — Когда магазин прописывает товарную матрицу, он делает это в первую очередь на основании спроса на товары. В одной из сетей шаговой доступности долгое время продавали и ягоды, и салаты, и какую хотите экзотику. Но реально — это не приживается.

Он считает, что в Украине более широкий ассортимент зелени в магазинах, чем у нас, потому что они ее чаще едят.

— Украина — серьезная аграрная страна, — говорит он. — У них более теплый, чем у нас, климат, и они производят много овощей и фруктов. Уже через три-четыре недели в Одесской области, районе Мариуполя, на Херсонщине фермеры активно будут продавать красный редис. А мы его вообще практически не едим. Во Львовской области, в Луцке фермеры выращивают и салат "Айсберг", и салат-латук, и пекинскую капусту…

По данным Белстата, в 2014 году один белорус в месяц съедал 7,2 кг овощей и бахчевых, в России — 8,1 кг, а в Украине — 9 кг. При этом потребление овощей и бахчевых у нас растет. В 2010 году оно было 6,7 кг в месяц. Больше всего мы едим молока и молочных продуктов (чуть более 24 кг в месяц). При этом каждый белорус в среднем употребляет по 5 кг картошки в месяц.

Употребление салатов и зелени нужно «раскручивать»

Как скоро интерес белорусов к салатам и зелени возрастет? Алексей Крапивка объясняет это на примере… с шампиньонами.

— Десять лет назад слово «шампиньон» не знала почти ни одна хозяйка. Сегодня ни один новогодний праздник не обходится без этого гриба. Шампиньоны нашли у нас применение, но что-то не найдет. Если на Востоке базилик едят с мясом, в лаваш заворачивают, то его потребление высокое. Или, например, приезжают к нам турки, идут в ресторан, и этот ресторан заказывает для двух гостей по 3 кг петрушки. Они едят салат только из петрушки и брынзы, — отмечает он.

По мнению одного из экспортеров овощей и фруктов в Беларусь, чтобы повысить культуру потребления овощей и зеленых салатов, нужно их как можно больше рекламировать.

— Одно время один из салатных российских брендов был здорово у нас раскручен. Это сделала в своих кулинарных передачах Юлия Высоцкая. Вот его и покупали. Ведь все это — бизнес, — говорит он.