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В Минске пройдет выставка картин известных белорусских музыкантов

  • 23.02.2017, 17:57
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Среди авторов полотен – Лявон Вольский, Игорь Ворошкевич, Олег Хоменко.

Первая выставка работ белорусских музыкантов Музыка без границ пройдёт в минском пространстве ЦЕХ с 9 по 19 марта. Событие призвано показать разные грани самовыражения творческой личности, а также поразмышлять над актуальной для Беларуси проблемой свободы творчества и её границ. Во время выставки можно будет увидеть картины и рисунки Лявона Вольского, лидера группы "Крама" Игоря Ворошкевича, группы "Палац" Олега Хоменко, фронтмена брестских панк-звёзд "Дай дарогу!" Юрия Стыльского, Андруся Такинданга (Recha, Harotnica), Анны Ждановой (Lilac), лидера группы Znich Алеся Таболича, Сергея "Скрипы" Скрипниченко (Žygimont Vaza) и Александра Демиденко (Re1ikt), передает «Еврорадио».

Все музыканты играют в разных стилях, однако, как выяснилось, их объединяет изобразительное искусство. Как впрочем, и других музыкантов мира. Рисовали не только белорусские вокалисты, гитаристы и барабанщики, но и многие мировые звёзды. Джон Леннон, Пол Маккартни, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, , Сид Баррет, Том Йорк, Джонни Кэш, Боно, Фрэнк Синатра и даже нобелевский лауреат по литературе Боб Дилан известны в том числе и своими художественными работами. Что вдохновляет белорусских музыкантов в изобразительном искусстве, можно будет увидеть в минском пространстве ЦЕХ.

Внимание! Выставка продлится только 10 дней! Открытие состоится 9 марта в 19.00 и будет сопровождаться встречей с художниками. Сама экспозиция будет доступна до 19 марта.

Юрий Стыльский

Юрий Стыльский — фронтмен брестских панк-звёзд "Дай дарогу!". Желание рисовать преследовало его всю жизнь, начинал в школьных тетрадях, позже рисовал пришельцев под влиянием кинофильмов и совершенствовал свои навыки, наблюдая за работой профессионалов и проводя часы с красками и карандашом. "Этот процесс, когда из пустоты на твоих глазах появляется, скажем, портрет, меня всегда завораживал!" — говорит Юра. Стыльский не имеет профессионального художественного образования и действует, скорее, интуитивно, поэтому шутит, что его стиль образовался от фамилии "Стыльский". В творчестве как музыкальном, так и изобразительном, Юра не придерживается каких-то границ, поэтому в последнюю очередь задумывается, к какому направлению относится его работа. Живопись, в отличие от музыки, погружает его в состояние медитации и помогает расслабиться, "а если хочется выйти из этого транса и взбодриться, я беру в руки гитару!", — резюмирует музыкант. В творчестве для него нет границ, единственное, что может останавливать — отсутствие желания.

Лявон Вольский

Лявон Вольский — один из самых влиятельных белорусских музыкантов начал рисовать с "самого-самого детства, лет с 3-4", а дальше была художественная школа, училище. Учился у известного художника Сергея Каткова. Влияние оказало большое количество людей. Всё началось с импрессионистов, впоследствии были постимпрессионисты, авангардисты, витебская школа, американские авангардисты. Конкретного стиля, в котором работает, — нет. "Могу нарисовать и что-то абстрактное, а могу и портрет, и даже пейзаж", — говорит Лявон и признаётся, что иногда может не рисовать целый год, а потом взять и выдать ряд произведений. "На создание картин и песен вдохновляет жизнь. Однажды вдохновил Адам Глобус. Я встретил его как-то, а он спрашивает: "Почему ты давно ничего не рисовал?" Я задумался, побежал в магазин, купил всё необходимое и нарисовал!".

"Свобода творчества не должна ничем ограничиваться. Свобода творчества — это естественная жизнь. Мне никто не может определить, где границы моей свободы", — резюмирует Вольский.

Игорь Варашкевич Фото: Новы час

Игорь Ворошкевич — лидер знаменитой белорусской блюз-роковой группы "Крама", по собственному признанию, в школьные годы умел хорошо рисовать эротические и даже порнографические комиксы, и если бы не стал в итоге музыкантом, то и продолжил бы заниматься этим. Развивать свой художественный талант Игорь ездил из Барановичей в Несвиж к своему первому учителю, знаменитому художнику Михаилу Севруку, ученику самого Фердинанда Рущица! До сих пор на самом видном месте в квартире Ворошкевича хранится гравюра Севрука "Слуцкая брама". Сейчас Игорь преимущественно занимается компьютерной графикой и рисует шаржи на друзей и знакомых.

Андрусь Такинданг. Фото Радыё Свабода

Андрусь Такинданг известен как автор песен и фронтмен групп Recha и Harotnica, с последним выступал на одном из крупнейших оупен-эйров Европы Opener в Польше. Окончил гимназию-колледж искусств имени Ахремчика и Белорусский государственный университет культуры. Андрусь говорит, что именно живопись позволяет ему создавать свой мир. Повлияли на его творчество Малые голландцы, Николай Селещук и белорусская иконопись. Свой стиль Такинданг определяет как "академический инсит", а среди источников вдохновения называет женскую красоту, красоту природы, Бога, насилие и дороги.

Андрей считает, что сочетание музыки и искусства позволяет не загоняться. "Не загоняюсь слишком по искусству, потому что есть музыка и наоборот. Они учат, что в творчестве прежде всего — творческая идея, высказывание, а живопись или ноты — дело второе", — говорит он.

Границей свободы творчества Андрусь видит только профессиональное совершенство, которое ограничивают время, тело и страх.

Сергей Скрипниченко

Сергей "Скрипа" Скрипниченко — основатель, гитарист, вокалист, автор текстов и музыки группы žygimont VAZA. Его художественный талант, пожалуй, был предопределён уже на генетическом уровне. Отец Сергея — известный художник-сюрреалист Георгий Скрипниченко. "Скрипа" учился в художественно-реставрационном училище в Мире, Белорусской академии искусств. Вместе с женой, дизайнером Юлией Головиной, основал дизайнерский лейбл "Tank Press". Оформлял диски белорусских исполнителей. А к 600-летию битвы под Грюнвальдом выпустил коллекционную колоду карт.

Алесь Таболич набивает тату певице Русе. Фото: budzma.by

Алесь Таболич — бессменный лидер известной белорусской пэган-метал-группы Znich и сын художников-живописцев Марии и Григория Таболичей, что и обусловило его увлечение этим видом искусства. Алесь перенимал опыт родителей, а потом учился в школе-интернате по музыке и изобразительному искусству имени Ахремчика, окончил факультет дизайна Белорусской государственной академии искусств. В своё время на него повлияло творчество Дюрера, Рериха и многих других художников. Алесь Таболич также известен как мастер тату, один из родоначальников течения белорусской орнаментальной татуировки.

"Всё моё творчество, музыка, дизайн, живопись, тату пропитано любовью к родной земле и этносу, фольклору и традициям —тому, чем могут гордиться Белорусы", — рассказывает Алесь. И его картины полностью соответствуют этому признанию.

Аня Жданова

Анна Жданова получила известность как загадочная вокалистка группы Lilac, когда ей было 17 лет, а рисовать начала с 5-ти. Считает, что для неё это способ высвободить энергию через кончики пальцев, и говорит, что как раз любимые художники повлияли на её творчество меньше всего — девушка мыслит абстрактными образами и полагает, что её стиль можно назвать странной формой импрессионизма: "Когда я транслирую из головы — это кислотный сюр, непропорциональный, несформированный и дикий", — говорит она.

"Свобода творчества должна ограничиваться определённой этикой — там, где ты выражаешь себя, но не нарушаешь границы других", — полагает Анна.

Александр Демиденко

Александр Демиденко, бессменный барабанщик группы Re1ikt, хоть и не считает себя художником, но рисовать любил всю жизнь. Уже в четыре года изобразил своих бабушку с дедушкой, которые плели корзины. В школьные годы забавлялся комиксами. "Я получаю удовольствие, когда что-то рисую на бумажке или в фотошопе. Просто акт творчества ради творчества. Медитация. Если я что-то начинаю рисовать, я не думаю о том, что должно получиться", — говорит Александр. Как в музыке, так и в искусстве он любит интересные сочетания и эксперименты, а свой стиль определяет как "Zuihitsu в изобразительном искусстве". Потребность в рисовании связана и с музыкальной деятельностью. Александр занимается оформлением различных вещей для группы Re1ikt: мерч, диски, афиши.


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