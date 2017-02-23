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Меркель выступила за допуск международных инспекторов на БелАЭС

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  • 23.02.2017, 17:54
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Ангела Меркель
Фото: Photothek/Getty Images

Об этом канцлер ФРГ заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом.

Германия выступает за допуск международных инспекторов к строительству БелАЭС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с литовским премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, сообщает агентство Прайм.

Мы можем только выступать за то, чтобы были международные инспекторы, которые могли бы осмотреть это строительство, которые получили бы соответствующие планы и документы, так как ядерная энергетика — это всеобъемлющее явление, вопросы безопасности имеют тут особое значение, - сказала Ангела Меркель.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте назвала БелАЭС геополитическим проектом России, «недоброжелательно направленным против Литвы».

Это возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом, — заявила президент Литвы.

По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект Островецкой АЭС и требовать безопасности и прозрачности.

Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание — защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (ЛЭП с Западом – прим.).


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