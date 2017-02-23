Адам Глобус: Власти смотрят на дикие страны и требуют деньги с тех, у кого нет работы 23.02.2017, 18:48

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Адам Глобус

Известный белорусский поэт и издатель рассказал о том, как государство записало его в «тунеядцы».

«Никогда не возлагал больших надежд на государство, поэтому и работал, чтобы заработать не только на день сегодняшний, но и что-то отложить на будущее. Работал без выходных, так как у художников и писателей выходных не бывает. Если какой-то художник или писатель скажет тебе, что у него выходной день - знай, это не художник и не писатель.

Вместе с тем, живу я в обществе, от него никуда не деться. Поэтому и решил, что свой ежедневный утренний бег в парке я прекращу в 60. Вместо бега буду гулять. Решил, но решение пришлось изменить, так как государство передвинуло пенсионный возраст на пару лет. Хорошо - буду бегать до 62.

Сейчас государство порадовало меня законом «о тунеядцах». Не работаешь? Плати! Люди возмутились. Понимаю. В цивилизованных странах безработный человек получает финансирование. Только наше дорогое государство (дорогое, в плохом смысле) смотрит на цивилизованные страны только тогда, когда ей выгодно на них смотреть. Теперь оно смотрит на дикие страны и требует деньги с тех, у кого нет работы.

У меня работа была всегда, но и я попал в список «тунеядцев». Попал туда вместе с Игорем Бобковым, Виктором Мартиновичем, Светланой Алексиевич и всеми другими членами союза писателей. Государство посчитало наш союз вторичном, и теперь членство в нем не защищает от налогов на «тунеядство».

Государство пытается украсть историю нашей организации и передать ее в пользование другим людям. Какая-то дикость. Иначе и не скажешь.

P. S.

Воспользуюсь этим случаем и скажу снова о своем. Наше дорогое (дорогое, в буквальном смысле слова) государство за все годы своей новой независимости еще не выдало ни одной моей книги», - написал художник и литератор Адам Глобус на своей странице в Facebook.