Румас: Имя нового главного тренера сборной Беларуси любители футбола узнают скоро 9 23.02.2017, 19:00

Сергей Румас

Переговоры с кандидатами на роль главного тренера национальной сборной по футболу продолжаются.

Об этом сегодня во время открытия футбольного манежа в Гродно заявил председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергей Румас, передает БелТА.

— Имя нового главного тренера любители футбола узнают скоро. Раскрыть детали переговоров пока не могу. Практически каждый день мы находимся в контактах с кандидатами на пост главного тренера сборной. Осталось ждать совсем немного, — отметил Сергей Румас.

Он подчеркнул, что выбор главного тренера — хороший информационный повод, однако не всегда информация подается объективно.

— Мы знаем ситуацию по каждому человеку, который отказался возглавить команду, а также по тем, с кем еще продолжаются переговоры. Мы пока не хотим раскрывать все карты, чтобы не навредить процессу переговоров, — добавил председатель АБФФ.

Сборная Беларуси остается без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич. АБФФ ведет переговоры с кандидатами и пока не определилась с выбором, напоминает tut.by.

Один из них, россиянин Николай Писарев, накануне возглавил нижегородский клуб «Олимпиец» из 3-го по рангу дивизиона чемпионата России.

Ранее представитель белорусской тренерской школы Олег Кононов рассказал, что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси, хотя недавно был готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Бывший наставник московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани» Леонид Кучук принял украинскую «Сталь».

Украинский специалист Виктор Скрипник, руководивший германским «Вердером», также заявил, что больше не претендует на вакантное место.

По информации «Прессбола», в число претендентов на вакансию входили Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.

Но 17 февраля Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com, что не возглавит сборную Беларуси.

В числе претендентов звучала также фамилия бывшего главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина, но 16 февраля стало известно, что он назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ».

После череды отказов возглавить футбольную сборную Беларуси на горизонте замаячила еще одна кандидатура — рулевой жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко.

Ближайший матч квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют товарищеский поединок с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.