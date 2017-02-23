Горбачев продает свою баварскую виллу с видом на Альпы 14 23.02.2017, 19:10

Покупателя ждет «эксклюзивная вилла с историей», обещают маклеры.

Дом в Германии, в котором жил бывший президент СССР Михаил Горбачев вместе со своей семьей, выставлен на продажу. Вилла находится на озере Тегернзе - в элитном районе под Мюнхеном. Здесь владеют недвижимостью, например, российский миллиардер Алишер Усманов и президент немецкого футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнес, передает «Немецкая волна».

Дом Горбачева, известный как «замок Хубертуса», располагается на участке размером в 2600 квадратных метров. Вилла представляет собой трехэтажное здание с общей жилой площадью в 570 квадратных метров плюс пристройка с гаражами, построенными 100 лет назад.

«Лучшее место в Роттах-Эгерне»

«Солнечно и тихо, лучшее место в Роттах-Эгерне, с видом на горы и, несмотря на это, недалеко от центра», - так описывает в проспекте расположение виллы семьи Горбачева агентство недвижимости, которое занимается продажей дома. Маклеры пишут, что это «настоящий маленький дворец» - «с историей», не указывая при этом, что речь идет именно о доме Горбачева. Действительно, владелицей числится не экс-президент СССР, а его дочь Ирина Вирганская.

Семья Горбачева владела этим имением в течение 10 лет, сообщает местная газета Tegernseer Stimme. В 2008 году дом подвергся капитальному ремонту. В нем и сейчас все в идеальном состоянии, утверждают маклеры. Золотой сантехники в доме нет, жилье не отличается помпезностью, но обстановка «благородная», соглашается с определением маклеров издание Merkur.

Покупатель может въехать в дом в любой момент. Цена - по запросу, написано в проспекте. Местные журналисты уточнили, что купить ее можно за семь миллионов евро, что, по их мнению, соответствует уровню цен на элитную недвижимость.

Соседи вот что говорят

Михаил Горбачев - очень уважаемый в Германии политик, чьи заслуги по демократизации СССР, а также объединению ФРГ и ГДР считаются бесспорными. Поэтому неудивительно внимание жителей к известному соседу. Впрочем, жил он на Тегернзее довольно уединенно, рассказал газете Süddeutsche Zeitung бургомистр Роттах-Эгерна Кристиан Кёк.

Соседи рассказывают, что жизнь семьи Горбачева на баварской вилле выглядела «скорее по-европейски, чем по-русски»: внуки играют во дворе, дедушка читает в кабинете, пока дочь готовит на кухне. В последнее время Горбачев навещал свою баварскую виллу все реже. Михаилу Сергеевичу в этом году исполняется 86 лет, и, как сообщается, состояние здоровья не позволяет ему уезжать из Москвы.

Семья Горбачева даже после продажи виллы не окончательно покидает озеро Тегернзее, пишет Merkur. По сведениям издания, у них во владении есть еще один объект недвижимости в том же местечке Роттах-Эгерн.