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Бывший лидер Ку-Клукс-клана выступил в поддержку Ле Пен

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  • 23.02.2017, 19:31

Бывший лидер расистской организации считает кандидата в президенты Франции «умной женщиной», которая «умеет играть в политику XXI века».

Бывший лидер американской расистской организации Ку-клукс-клан Дэвид Дюк заявил о поддержке кандидата в президенты Франции от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

«Ее отец - выдающийся человек, настоящий патриот. Он вырастил сильную и умную женщину, которая умеет играть в политику XXI века», - написал он, отвечая на вопрос, каково его мнение о Ле Пен.

Ку-клукс-клан - старое движение, которое на протяжении 150 лет защищало превосходство белой расы и стало синонимом линчевания и убийства.


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