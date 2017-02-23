Бывший лидер Ку-Клукс-клана выступил в поддержку Ле Пен 1 23.02.2017, 19:31

Бывший лидер расистской организации считает кандидата в президенты Франции «умной женщиной», которая «умеет играть в политику XXI века».

Бывший лидер американской расистской организации Ку-клукс-клан Дэвид Дюк заявил о поддержке кандидата в президенты Франции от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

«Ее отец - выдающийся человек, настоящий патриот. Он вырастил сильную и умную женщину, которая умеет играть в политику XXI века», - написал он, отвечая на вопрос, каково его мнение о Ле Пен.

Ку-клукс-клан - старое движение, которое на протяжении 150 лет защищало превосходство белой расы и стало синонимом линчевания и убийства.