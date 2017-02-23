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Пятидневные туры в Беларусь обойдутся иностранцам в $220 - $550

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  • 23.02.2017, 19:37
Фото: minsknews.by

Белорусские турпакеты неконкурентоспособны по цене с аналогичным продуктом в соседних странах - отдых в Польше или Литве стоит дешевле.

Стоимость пятидневного тура в Беларусь — наземный пакет — варьируется от 220 до 550 долларов в зависимости от сегмента и класса отдыха.

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил на пресс-конференции 22 февраля председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый.

По его словам, туристический продукт достаточно дифференцирован в зависимости от запросов туристов. Например, туристы из Европы, Америки желают, чтобы в турпакет было все включено — всевозможные национальные ужины, аттракции и экскурсии. Представители же восточных стран хотят, чтобы турпакет включал только базовые услуги, а все развлечения — за дополнительную плату.

При этом Гулый отметил, что белорусские турпакеты неконкурентоспособны по цене с аналогичным продуктом в соседних странах. Например, отдых в Польше или Литве стоит дешевле.

— Не стоит ждать, что в Беларусь в этом году приедет много организованных групп туристов. Мы сейчас продаем туры на 2017 год, он уже почти весь распродан, и больших организованных групп туристов пока нет, — отметил Филипп Гулый. — В первую очередь стоит ожидать роста делового туризма, к нам поедут бизнесмены и партнеры белорусских компаний. Будут, конечно, и индивидуальные туристы, спецзаказы.

Напомним, 12 февраля в Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств при въезде через Национальный аэропорт Минск. Только за первую неделю этой возможностью воспользовались более тысячи иностранцев.


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